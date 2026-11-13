Alexandru Rogobete anunță măsuri împotriva fraudelor din Sănătate: „Toate rapoartele de control vor fi transmise către Parchetul General”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 22:33

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că toate rapoartele în care vor fi descoperite posibile fraude în sistemul medical vor ajunge la Parchetul General. Oficialul susține însă că simpla investigare a neregulilor nu este suficientă, deoarece sumele pierdute din bugetul Sănătății nu se întorc automat în sistem. Din acest motiv, el consideră necesară o modificare legislativă care să permită recuperarea banilor în același buget din care au fost cheltuiți.

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