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Sanatate· 3 min citire

Alexandru Rogobete anunță măsuri împotriva fraudelor din Sănătate: „Toate rapoartele de control vor fi transmise către Parchetul General”

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 nov. 2026, 22:33

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că toate rapoartele în care vor fi descoperite posibile fraude în sistemul medical vor ajunge la Parchetul General. Oficialul susține însă că simpla investigare a neregulilor nu este suficientă, deoarece sumele pierdute din bugetul Sănătății nu se întorc automat în sistem. Din acest motiv, el consideră necesară o modificare legislativă care să permită recuperarea banilor în același buget din care au fost cheltuiți.

Declarațiile au fost făcute vineri seară, în cadrul unui post TV, în contextul controalelor declanșate în mai multe ambulatorii din țară, după apariția unor suspiciuni privind decontarea unor servicii medicale care nu ar fi fost efectuate.

Rogobete trimite la Parchet rapoartele în care sunt descoperite fraude

Alexandru Rogobete a precizat că Ministerul Sănătății va sesiza Parchetul General atunci când verificările scot la iveală nereguli care depășesc atribuțiile și capacitatea instituției de a investiga.

Ministrul a explicat că identificarea unor posibile fraude trebuie urmată de cercetări penale, însă consideră că autoritățile trebuie să găsească și o soluție pentru recuperarea prejudiciilor.

Toate rapoartele de control, așa cum am obișnuit și în mandatul trecut, unde am identificat nereguli care, sigur, exced capacitatea Ministerului Sănătății de investigare, vor fi transmise către Parchetul General, fără niciun dubiu.

a declarat Alexandru Rogobete.

Acesta a subliniat că trimiterea documentelor către procurori nu rezolvă problema banilor care au fost deja scoși din bugetul destinat serviciilor medicale.

Ministrul vrea ca prejudiciile recuperate să revină în bugetul Sănătății

Șeful de la Sănătate consideră că este nevoie de o prevedere legală prin care sumele recuperate în urma proceselor privind fraudele din sistemul medical să fie direcționate înapoi către bugetul Sănătății.

Dar pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că banii de la bugetul Sănătății i-am pierdut. Și cred că e nevoie de o reglementare ca atunci când apar astfel de situații, banii să fie recuperați în bugetul Sănătății.

a completat Alexandru Rogobete.

Ministrul a criticat situațiile în care resursele destinate pacienților ar putea ajunge să acopere servicii fictive sau investigații medicale care nu au fost efectuate.

Oficialul a dat exemplul medicamentelor care lipsesc din spitale, în timp ce anumite persoane ar încerca să obțină bani prin decontări nejustificate pentru investigații RMN sau alte servicii medicale.

Suspiciuni privind servicii medicale fictive decontate pe cardurile pacienților

Alexandru Rogobete a dezvăluit că a primit mai multe sesizări referitoare la posibile decontări fictive, inclusiv din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit ministrului, există situații în care servicii medicale ar fi înregistrate și decontate folosind cardurile de sănătate ale unor pacienți, deși aceștia susțin că nu au beneficiat de respectivele consultații sau investigații.

Aceste suspiciuni vor fi verificate în cadrul acțiunilor de control desfășurate în 25 de ambulatorii din țară, atât din sistemul public, cât și din cel privat.

Verificările sunt realizate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, împreună cu reprezentanții Corpului de Control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Pacienții ar putea primi notificări când le este folosit CNP-ul

Pentru a preveni folosirea abuzivă a datelor personale în sistemul de decontare a serviciilor medicale, ministrul pregătește și o măsură care ar putea deveni funcțională de la 1 ianuarie.

Mai exact, Alexandru Rogobete vrea introducerea unui sistem prin care pacienții să fie informați de fiecare dată când codul lor numeric personal este utilizat în sistemul medical.

Astfel, persoanele asigurate ar putea observa mai ușor dacă datele lor sunt folosite pentru servicii pe care nu le-au solicitat sau de care nu au beneficiat.

Controale în 25 de ambulatorii din mai multe județe

Acțiunile de verificare au fost declanșate după ce au fost semnalate nereguli privind modul în care sunt raportate și decontate anumite servicii medicale.

Ministrul Sănătății a precizat că a semnat ordinul pentru desfășurarea controalelor și a insistat că scopul acestora nu este sancționarea arbitrară a furnizorilor de servicii medicale.

„Nu este o vânătoare de vrăjitoare”, a transmis Alexandru Rogobete, explicând că verificările urmăresc identificarea problemelor și stabilirea responsabilităților.

Rezultatele controalelor vor putea arăta dacă suspiciunile privind decontările fictive se confirmă și dacă este necesară sesizarea organelor de anchetă.

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