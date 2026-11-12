Programări fictive la Ambulatoriul Spitalului Județean Târgu Mureș: pacienții așteptau până la trei luni pentru consultații

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 13:34

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a descoperit programări fictive la toate specialitățile medicale din Ambulatoriul de specialitate, situație care bloca accesul pacienților la consultații. Programările erau făcute online, în special în a doua parte a zilei, folosind date personale și numere de telefon fictive., relatează Radio România Târgu Mureș, care a discutat cu managerul unității medicale, Florin Crăciun.

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