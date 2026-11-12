Programări fictive la Ambulatoriul Spitalului Județean Târgu Mureș: pacienții așteptau până la trei luni pentru consultații

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a descoperit programări fictive la toate specialitățile medicale din Ambulatoriul de specialitate, situație care bloca accesul pacienților la consultații. Programările erau făcute online, în special în a doua parte a zilei, folosind date personale și numere de telefon fictive., relatează Radio România Târgu Mureș, care a discutat cu managerul unității medicale, Florin Crăciun.
Potrivit Radio România Târgu Mureș, fenomenul a fost identificat în urma verificărilor efectuate de conducerea spitalului. Astfel s-a constat că, în unele cazuri, pacienții care aveau nevoie de consultații nu reușeau să obțină o programare decât peste câteva luni, deși o parte dintre locurile afișate ca ocupate nu corespundeau unor pacienți reali.
Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș, Florin Crăciun, a declarat pentru Radio România Târgu Mureș că au fost luate măsuri interne pentru remedierea situației. Una dintre specialitățile afectate era Neurologia, unde timpul de așteptare a scăzut de la aproximativ trei luni la trei săptămâni.
Acesta a precizat că, până în prezent, nu au fost aplicate sancțiuni, iar fenomenul nu a fost eliminat complet. Verificările au indicat că programările fictive erau întâlnite într-o măsură mai mare sau mai mică la toate specialitățile medicale din Ambulatoriu.
Programările fictive, în vizorul Ministerului Sănătății
Problema programărilor fictive din ambulatoriile de specialitate se află și în atenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD). Acesta a anunțat controale în spitalele din țară și a avertizat că ia în calcul inclusiv desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care părăsesc unitățile sanitare publice înainte de încheierea programului pentru a lucra în cabinetele private.
Verificările ar putea dura mai multe luni și vor urmări pontajele medicilor, programările pacienților și serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ministrul susține că aceste controale ar putea scoate la iveală un fenomen în care sunt înregistrați pacienți fictivi pentru a bloca intervalele de consultații din ambulatoriile spitalelor.
Alexandru Rogobete a vorbit și despre situațiile în care unii medici ar pleca din spitalele publice încă de la orele 10:00 sau 11:00 pentru a-și continua activitatea în cabinetele private. Totodată, există cazuri în care pacienții sunt îndrumați către cabinetele private pentru controale suplimentare sau continuarea investigațiilor.
Ministrul a relatat că a constatat personal dificultatea obținerii unei consultații, după ce a încercat să facă, în mod anonim, o programare la Neurologie pentru bunica sa.
Ce măsuri pregătește Spitalul din Târgu Mureș
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș sunt în desfășurare analize pentru verificarea programărilor, astfel încât să se stabilească dacă pacienții înregistrați au existat și au beneficiat efectiv de consultații.
Managerul Florin Crăciun a precizat, în context, că unitatea medicală lucrează la implementarea unui sistem care să reducă posibilitatea efectuării programărilor fictive. Acesta ar urma să presupună confirmarea programării în doi pași, printr-un număr de telefon valid sau o adresă de e-mail.
Florin Crăciun a subliniat că principalul obiectiv al conducerii spitalului este respectarea programului de lucru de către medici și creșterea numărului de consultații acordate în ambulatoriu.
În prima etapă, Corpul de Control al ministrului Sănătății va verifica modul de funcționare a ambulatoriilor de specialitate, urmând să fie analizate inclusiv programările și activitatea efectivă a medicilor.