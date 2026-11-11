Sorin Lazăr a preluat conducerea Curții de Conturi. Care sunt obiectivele sale pentru 2027

Publicat 11 nov. 2026, 22:15 Actualizat 11 nov. 2026, 22:16

Sorin Lazăr a preluat miercuri, 11 noiembrie 2026, atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, după ce a fost desemnat în această funcție de Parlament. Prima sa prioritate este pregătirea programului de activitate pentru anul 2027, cu accent pe identificarea zonelor în care există riscuri privind gestionarea banilor publici.

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