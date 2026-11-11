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Social· 1 min citire
Sorin Lazăr a preluat conducerea Curții de Conturi. Care sunt obiectivele sale pentru 2027
FOTO: Curtea de Conturi a României / Facebook, Sorin Lazăr
Publicat11 nov. 2026, 22:15
Actualizat11 nov. 2026, 22:16
Sorin Lazăr a preluat miercuri, 11 noiembrie 2026, atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, după ce a fost desemnat în această funcție de Parlament. Prima sa prioritate este pregătirea programului de activitate pentru anul 2027, cu accent pe identificarea zonelor în care există riscuri privind gestionarea banilor publici.
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