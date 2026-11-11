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Sorin Lazăr a preluat conducerea Curții de Conturi. Care sunt obiectivele sale pentru 2027

FOTO: Curtea de Conturi a României / Facebook, Sorin Lazăr

FOTO: Curtea de Conturi a României / Facebook, Sorin Lazăr

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Scris deAlexandra Ionescu
Publicat11 nov. 2026, 22:15
Actualizat11 nov. 2026, 22:16

Sorin Lazăr a preluat miercuri, 11 noiembrie 2026, atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, după ce a fost desemnat în această funcție de Parlament. Prima sa prioritate este pregătirea programului de activitate pentru anul 2027, cu accent pe identificarea zonelor în care există riscuri privind gestionarea banilor publici.

Noul șef al instituției a anunțat că misiunile de audit vor fi planificate astfel încât să vizeze problemele importante pentru societate și domeniile în care sunt identificate riscuri.

Ce priorități are Sorin Lazăr la conducerea Curții de Conturi

În următoarea perioadă, eforturile mele şi ale colegilor din Plen se vor concentra pe elaborarea şi aprobarea Programului de activitate al Curţii pentru anul următor, astfel încât misiunile de audit pe care le vom planifica să acopere cât mai bine zonele de risc identificate şi să răspundă problemelor cheie care afectează şi preocupă societatea

a transmis Sorin Lazăr.

Acesta a subliniat că instituția are un rol important în buna gestionare a finanțelor publice și s-a declarat onorat de responsabilitatea primită din partea Parlamentului.

Cum a fost numit Sorin Lazăr

Parlamentul l-a desemnat pe Sorin Lazăr să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi în ședința comună din 10 noiembrie. Hotărârea a fost adoptată cu 248 de voturi pentru, 54 împotrivă și 48 de abțineri.

Numirea are caracter interimar, acesta urmând să exercite atribuțiile funcției până la desemnarea unui nou președinte al instituției.

Sorin Lazăr este consilier de conturi din octombrie 2020, când a primit un mandat de nouă ani. În cadrul instituției a coordonat Departamentul VI. Anterior, a fost președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Funcția a rămas vacantă după ce mandatul fostei conduceri s-a încheiat, iar Mirela Călugăreanu a asigurat conducerea instituției până la expirarea mandatului său.

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