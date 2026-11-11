Haos pe Autostrada Soarelui! Traficul spre București, blocat după două accidente cu patru ansambluri auto

Trafic blocat pe Autostrada A2, spre București, după două accidente în care au fost implicate patru ansambluri auto. Polițiștii recomandă o rută alternativă prin Drajna.
Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române anunță că circulația rutieră este complet oprită pe Autostrada A2, pe sensul Constanța – București, la kilometrul 66, în apropierea localității Lehliu Gară, județul Călărași. Măsura a fost luată după producerea a două accidente rutiere în care au fost implicate patru ansambluri auto.
În urma impacturilor față-spate nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție acționează pentru degajarea carosabilului, prin tractarea vehiculelor avariate.
Până la kilometrul 66, circulația se desfășoară controlat pe tronsonul cuprins între kilometrii 105 și 66, potrivit Infotrafic.
Pentru a evita zona în care traficul este blocat, polițiștii le recomandă șoferilor care se deplasează spre București să părăsească autostrada la kilometrul 105 și să folosească ieșirea către Drajna.
Autoritățile estimează că traficul pe Autostrada A2 va fi reluat după ora 12:00, în funcție de finalizarea operațiunilor de eliberare a carosabilului.