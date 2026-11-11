Accident pe Autostrada A1, în zona Orăștie. Trafic restricționat pe mai multe tronsoane între București și Pitești

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 07:17

Traficul rutier se desfășoară cu restricții miercuri dimineață, 11 noiembrie, pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu-Deva, în zona localității Orăștie, județul Hunedoara, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar circulația este dirijată pe o singură bandă, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române.

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