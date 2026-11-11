Accident pe Autostrada A1, în zona Orăștie. Trafic restricționat pe mai multe tronsoane între București și Pitești

Traficul rutier se desfășoară cu restricții miercuri dimineață, 11 noiembrie, pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu-Deva, în zona localității Orăștie, județul Hunedoara, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar circulația este dirijată pe o singură bandă, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, accidentul s-a produs miercuri, 11 noiembrie, la kilometrul 334 al Autostrăzii A1, pe sensul de mers Sibiu-Deva. În evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, iar în urma impactului o persoană a fost rănită.
La fața locului, traficul este dirijat, circulația desfășurându-se doar pe banda a doua. Autoritățile estimează că circulația va reveni la normal după ora 8:00.
Ceață și carosabil umed pe mai multe drumuri din țară
Condițiile de trafic sunt îngreunate și în alte zone ale țării, transmit polițiștii rutieri. Carosabilul este parțial umed pe mai multe drumuri, iar în unele regiuni sunt semnalate precipitații locale sub formă de ploaie ușoară.
De asemenea, în județele Argeș, Gorj și Timiș, ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, potrivit Centrului Infotrafic.
Restricții de circulație pe Autostrada A1, între București și Pitești
Șoferii care circulă pe Autostrada A1 trebuie să țină cont și de alte restricții programate miercuri, 11 noiembrie, în intervalul orar 08:00-18:00. Astfel, pe sensul București-Pitești, prima bandă va fi restricționată între kilometrii 58 și 70, pentru efectuarea unor reparații asfaltice izolate. Totodată, pe sensul de mers către București, circulația va fi restricționată pe a doua bandă, între kilometrii 13 și 11, pentru lucrări de decolmatare.
Ce le recomandă polițiștii rutieri șoferilor
În contextul condițiilor meteo și al restricțiilor de trafic, polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să țină cont de următoarele aspecte:
să verifice funcționarea farurilor, stopurilor și proiectoarelor de ceață și să le utilizeze corespunzător;
să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic;
să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de celelalte autovehicule;
să evite depășirile riscante și schimbările bruște de direcție;
să nu oprească pe benzile de circulație sau în zone cu vizibilitate redusă.
Polițiștii recomandă prudență sporită, în special pe sectoarele de drum afectate de ceață și pe cele unde se desfășoară lucrări.