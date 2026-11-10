Ce copaci nu pot fi tăiați nici măcar din propria curte. Românii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
Copaci / Sursa foto - Pixabay
Proprietarii de case care vor să îndepărteze anumiți arbori din curte trebuie să fie atenți la prevederile legale. Faptul că terenul le aparține nu înseamnă că pot tăia orice copac după bunul plac. Nucii și castanii comestibili beneficiază de un regim special de protecție, iar îndepărtarea lor fără autorizație poate atrage amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.
Regulile sunt prevăzute în legislația privind pomicultura și se aplică inclusiv pomilor care cresc izolat pe proprietăți private. În anumite situații, și alți arbori pot beneficia de protecție specială, în funcție de specie, vechime, amplasament și valoarea lor.
Nucul și castanul comestibil nu pot fi tăiați fără autorizație
Legea pomiculturii nr. 348/2003 stabilește reguli clare pentru defrișarea nucilor și a castanilor comestibili din categoria pomilor răzleți. Potrivit articolului 17, proprietarii nu pot decide singuri eliminarea acestor arbori, fiind necesară obținerea unei autorizații prealabile, arată Playtech.ro.
Procedura presupune depunerea unei solicitări cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care este planificată tăierea. Cererea este analizată de specialiștii direcției pentru agricultură județene sau de instituția competentă din București.
Aprobarea poate fi acordată în anumite condiții prevăzute de lege. Printre motivele acceptate se numără:
- pomii sunt îmbătrâniți și au cel puțin 60% din coroană afectată de ramuri uscate;
- terenul urmează să fie folosit pentru realizarea unor obiective de interes național sau local;
- arborii aflați pe aliniamentele drumurilor naționale pun în pericol circulația rutieră.
Prin urmare, simpla dorință a proprietarului de a elibera spațiul din curte nu înlocuiește procedura legală de autorizare.
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru tăierea ilegală
Cei care ignoră obligația de a obține autorizația riscă sancțiuni financiare importante. Articolul 28 din Legea nr. 348/2003 stabilește că defrișarea fără aprobare a nucilor și castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, reprezintă contravenție.
Amenda prevăzută de lege este cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
Așadar, proprietarii trebuie să se informeze înainte de a începe lucrările, chiar dacă pomul se află în interiorul unei curți private și terenul este în proprietatea lor.
Ce se întâmplă în cazul arborilor remarcabili
O altă categorie de copaci beneficiază de protecție prin Legea nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili.
Actul normativ se referă la exemplare aflate în afara fondului forestier național, care îndeplinesc anumite criterii legate de dimensiuni, vârstă sau importanță culturală și istorică.
Pentru a fi considerat arbore remarcabil, un exemplar trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre criteriile stabilite de lege. Printre acestea se află o vârstă de minimum 160 de ani sau circumferințe specifice fiecărei specii. De asemenea, pot primi acest statut copacii legați de evenimente istorice, personalități, legende ori alte momente cu valoare culturală.
Există însă o precizare importantă: legea nu include în domeniul său de aplicare proprietățile private situate în intravilanul localităților. Prin urmare, nu orice copac bătrân din curtea unei locuințe intră automat sub incidența acestei reglementări.
În cazul arborilor protejați de Legea nr. 97/2023, îndepărtarea este permisă numai în situații restrictive, precum uscarea completă, dezrădăcinarea naturală sau existența unui pericol pentru persoane și bunuri care nu poate fi înlăturat prin alte metode.
Evaluarea prealabilă și avizul favorabil al Gărzii Forestiere competente teritorial sunt necesare în situațiile prevăzute de lege.
Unde trebuie să depună proprietarii cererea înainte de tăiere
Persoanele care intenționează să îndepărteze un nuc sau un castan comestibil trebuie să se adreseze direcției pentru agricultură din județul în care se află terenul. În București, solicitarea este analizată de instituția competentă pentru municipiu.
Proprietarul trebuie să depună cererea și documentele necesare, iar dacă autoritatea solicită informații suplimentare, acestea trebuie furnizate înainte de emiterea aprobării.
Este important de reținut că simpla înregistrare a solicitării nu oferă dreptul de a începe lucrările. Tăierea poate fi realizată numai după obținerea autorizației.
Ce trebuie verificat înainte de a tăia un copac din curte
În cazul altor specii de arbori, proprietarii trebuie să verifice dacă există restricții speciale în funcție de amplasamentul terenului și de statutul de protecție al copacului.
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților stabilește, la rândul său, reguli pentru intervențiile asupra vegetației din spațiile verzi.
Pentru a evita sancțiunile, proprietarii pot solicita informații de la primăria locală, mai ales atunci când nu cunosc regimul juridic al arborelui sau dacă acesta se află într-o zonă cu protecție specială.
Așadar, înainte de a pune drujba în funcțiune, este esențial să fie verificată specia copacului, amplasamentul și legislația aplicabilă. Chiar dacă arborele se află pe terenul propriu, tăierea fără documentele necesare poate aduce amenzi consistente.
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