86 de ani de la cutremurul din 10 noiembrie 1940: 593 de morți și prăbușirea blocului Carlton

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 10 nov. 2026, 18:00

În urmă cu 86 de ani, în dimineața zilei de 10 noiembrie 1940, România era lovită de un cutremur devastator, produs în zona seismică Vrancea. Seismul, cel mai puternic din secolul XX din România din perspectiva energiei eliberate, a provocat distrugeri în zeci de orașe, a afectat grav Capitala și a rămas în istorie prin prăbușirea blocului Carlton, una dintre cele mai înalte clădiri din București la acea vreme.

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