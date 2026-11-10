Abuzul sexual asupra minorilor: comportamente care pot ascunde manipularea și metode de prevenție
Grooming-ul este o formă de manipulare prin care un adult câștigă treptat încrederea unui copil pentru a-l pregăti pentru un posibil abuz sexual Foto/Profimedia
Grooming-ul este o formă de manipulare prin care un adult câștigă treptat încrederea unui copil pentru a-l pregăti pentru un posibil abuz sexual, atât în mediul online, cât și în interacțiunile directe. Solicitarea de a păstra secrete, de a trimite imagini intime sau de a se întâlni pe ascuns sunt semnale de alarmă pe care părinții trebuie să le ia în serios. Comunicarea fără judecată, întreruperea contactului suspect și solicitarea ajutorului specializat sunt pași importanți pentru protejarea copilului.
Cum începe manipularea unui copil în scopul abuzului sexual
Grooming-ul poate începe printr-o conversație aparent obișnuită, purtată într-un joc online, pe o rețea socială, prin mesaje sau în cadrul unei interacțiuni directe. Persoana care încearcă să manipuleze copilul poate fi un necunoscut sau un adult din cercul său de cunoștințe, precum un profesor, un antrenor, un vecin ori un prieten al familiei.
La început, adultul îi poate oferi atenție specială, sprijin, complimente sau cadouri pentru a-i câștiga încrederea. În mediul online, poate folosi o identitate falsă și poate încerca să mute conversația într-un spațiu privat, în care părinții nu au acces.
Treptat, discuțiile pot deveni personale sau sexuale. Adultul poate solicita fotografii intime, poate propune o întâlnire fără știrea părinților sau îi poate cere copilului să păstreze secretă relația. Pentru a-l împiedica să vorbească, poate folosi amenințări, șantaj emoțional, rușine sau sentimente de vinovăție.
Aceste comportamente nu apar obligatoriu în aceeași ordine. Manipularea poate evolua diferit de la un caz la altul, iar persoana care o inițiază poate încerca să mențină aparența unei relații de prietenie sau de încredere.
Semne care pot indica manipularea unui copil
Nu există un singur comportament care să confirme că un copil este victima grooming-ului. Părinții pot fi însă atenți la schimbările de comportament, la relațiile pe care copilul le dezvoltă și la interacțiunile care par să îi provoace teamă sau disconfort.
Printre semnalele care merită investigate se numără:
Primește cadouri, bani sau atenție specială de la un adult despre care vorbește foarte puțin.
Își ascunde conversațiile, devine excesiv de protector cu telefonul sau își schimbă brusc obiceiurile de utilizare a internetului.
Pare neliniștit, speriat sau trist după ce vorbește cu o anumită persoană ori după ce folosește telefonul.
Dezvoltă o relație foarte apropiată cu un adult și începe să se îndepărteze de familie sau de prieteni.
Folosește expresii sau un limbaj sexual nepotrivit vârstei.
Evită anumite persoane, locuri sau activități fără să poată explica motivul.
Are schimbări persistente de dispoziție, probleme de somn, anxietate sau manifestări fizice precum dureri de cap și de stomac.
Aceste manifestări pot avea și alte cauze și nu reprezintă, luate separat, dovada unui abuz. Cererile de imagini intime, presiunile pentru o întâlnire secretă și amenințările trebuie însă tratate cu seriozitate.
Ce trebuie să faci dacă suspectezi că un copil este manipulat
Dacă observi semne de grooming sau copilul îți povestește despre o interacțiune nepotrivită cu un adult, este important să acționezi calm și să îi oferi protecție.
1. Asigură siguranța copilului.
Împiedică întâlnirile cu persoana suspectată și limitează contactul cu aceasta. Dacă există un pericol imediat, dacă persoana se află în apropierea copilului sau dacă acesta este amenințat, sună la 112.
2. Ascultă copilul fără să îl judeci.
Lasă-l să povestească în ritmul propriu și evită întrebările insistente sau sugestive. Spune-i că îl crezi, că nu este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat și că ai încredere că puteți găsi împreună ajutor.
Nu îl certa pentru că a răspuns mesajelor, a trimis fotografii sau a acceptat cadouri. Responsabilitatea pentru manipulare îi aparține adultului.
3. Păstrează dovezile.
Dacă manipularea s-a desfășurat online, păstrează mesajele, conversațiile, capturile de ecran și informațiile despre conturile implicate. Nu șterge discuțiile și nu încerca să confrunți persoana suspectată pe cont propriu.
Nu descărca, copia sau distribui imagini sexuale în care apar minori. Cere îndrumarea autorităților cu privire la modul în care pot fi păstrate și transmise în siguranță eventualele probe.
4. Cere ajutorul autorităților și al specialiștilor.
Pentru sesizarea situațiilor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor poate fi apelat gratuit numărul 119, destinat protecției copilului. Sesizarea este direcționată către serviciile specializate, inclusiv DGASPC, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare.
Dacă există un pericol imediat, numărul care trebuie apelat este 112.
În cazul grooming-ului desfășurat pe internet, situația poate fi raportată și Poliției, precum și platformei pe care au avut loc interacțiunile.
Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, orice persoană poate sesiza DGASPC atunci când suspectează o situație de abuz asupra unui copil. Profesioniștii care lucrează direct cu minori au, de asemenea, obligații de raportare în condițiile prevăzute de lege.
Cum îți protejezi copilul de grooming, online și offline
Prevenirea manipulării începe printr-o relație în care copilul se simte în siguranță să vorbească despre experiențele sale, inclusiv despre cele care îi provoacă rușine sau teamă.
Părinții pot reduce riscurile prin câteva măsuri simple:
Discută periodic despre relațiile sănătoase, limitele personale și dreptul copilului de a refuza orice atingere sau solicitare care îl face să se simtă inconfortabil.
Explică-i că niciun adult nu ar trebui să îi ceară să păstreze secrete despre conversații, fotografii sau întâlniri.
Învață-l să nu trimită fotografii intime, date personale, parole sau informații despre locuință persoanelor cunoscute pe internet.
Stabilește reguli clare pentru utilizarea rețelelor sociale, jocurilor online și aplicațiilor de mesagerie, adaptate vârstei.
Încurajează-l să îți spună dacă cineva îl amenință, îl șantajează sau îi cere să ascundă o relație.
Vorbește despre siguranță și în relațiile din viața reală, nu doar despre pericolele din mediul online.
Controlul parental poate fi un instrument util, dar nu înlocuiește comunicarea și încrederea. Copilul trebuie să știe că poate cere ajutor fără să fie pedepsit pentru că a intrat într-o conversație nepotrivită sau a făcut o greșeală.
Întrebări frecvente despre grooming și protecția copiilor
Orice adult care îi oferă cadouri unui copil încearcă să îl manipuleze?
Nu. Cadourile sau atenția oferită unui copil nu reprezintă, singure, dovezi de grooming. Devine îngrijorător atunci când sunt însoțite de încercări de izolare, solicitări de păstrare a secretelor, presiuni emoționale sau cereri cu caracter sexual.
Unde poate cere ajutor un copil care se confruntă cu grooming?
Copilul poate vorbi cu un părinte, un profesor sau un alt adult în care are încredere. Pentru situațiile de abuz și exploatare poate fi apelat 119, iar pentru un pericol imediat trebuie sunat la 112. Există și servicii de consiliere telefonică, precum Telefonul Copilului, la numărul 116111.
Este grooming-ul pedepsit de lege în România?
Da. Codul penal incriminează mai multe comportamente asociate abuzului sexual asupra minorilor. Printre acestea se numără incitarea online a unui minor sub 16 ani la comiterea unui act sexual, propunerea unei întâlniri în scop sexual și solicitarea adresată unui minor de a produce sau transmite materiale pornografice în care apare.
În funcție de comportamentul concret, pot exista și alte infracțiuni, inclusiv cele referitoare la agresiunea sexuală, viol sau șantaj.
Grooming-ul se poate produce și în afara internetului?
Da. Manipularea poate avea loc în familie, la școală, în activități sportive, în grupuri de prieteni sau în orice alt context în care un adult poate construi o relație de încredere cu un copil și poate încerca să îi depășească limitele personale.
Copilul este vinovat dacă a acceptat cadouri sau a trimis fotografii?
Nu. Un copil nu este responsabil pentru manipularea exercitată de un adult. Chiar dacă a acceptat cadouri, a răspuns mesajelor sau a trimis fotografii sub presiune, responsabilitatea aparține persoanei care a exploatat încrederea și vulnerabilitatea copilului.
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