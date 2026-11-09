Singles Day 11.11: ce este și ce magazine fac reduceri

Publicat 9 nov. 2026, 18:51 Actualizat 9 nov. 2026, 19:02

Pe 11 noiembrie, magazinele online marchează Singles Day, un eveniment comercial cunoscut și sub numele de „Ziua burlacilor”. Sărbătoarea a apărut în China, dar a fost preluată de platforme internaționale de comerț electronic și a ajuns și în România. În 2026, data de 11.11 cade miercuri, iar cumpărătorii pot găsi oferte la electronice, gadgeturi, haine și accesorii. Unele campanii se desfășoară însă în paralel cu reducerile de Black Friday.

Distribuie articolul