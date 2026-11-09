Singles Day 11.11: ce este și ce magazine fac reduceri

Pe 11 noiembrie, magazinele online marchează Singles Day, un eveniment comercial cunoscut și sub numele de „Ziua burlacilor”. Sărbătoarea a apărut în China, dar a fost preluată de platforme internaționale de comerț electronic și a ajuns și în România. În 2026, data de 11.11 cade miercuri, iar cumpărătorii pot găsi oferte la electronice, gadgeturi, haine și accesorii. Unele campanii se desfășoară însă în paralel cu reducerile de Black Friday.
Ce este Singles Day
Singles Day este un eveniment de shopping organizat în fiecare an pe 11 noiembrie. Data a fost aleasă datorită cifrei 1, asociată simbolic cu o persoană singură. Repetiția celor patru cifre de unu din 11.11 a transformat ziua într-un reper ușor de recunoscut pentru campaniile comerciale.
Inițial, sărbătoarea era dedicată persoanelor care nu se aflau într-o relație. În timp, comercianții au transformat-o într-o ocazie de cumpărături, cu promoții și vânzări online. În prezent, Singles Day este asociată în special cu marile platforme de comerț electronic și cu ofertele care durează de la câteva ore până la mai multe zile.
Evenimentul nu are o perioadă unică de desfășurare. Fiecare magazin își stabilește propriul calendar, iar unele platforme lansează reducerile înainte de 11 noiembrie sau le prelungesc după această dată.
Cum a apărut în China
Singles Day a apărut în China, în anii 1990, în mediul studențesc. Tinerii au ales data de 11 noiembrie pentru a marca statutul de persoană singură, cele patru cifre de unu fiind asociate cu ideea de individualitate.
Sărbătoarea a căpătat o dimensiune comercială importantă după ce compania Alibaba a transformat-o, în 2009, într-un eveniment de cumpărături online. Campania a crescut de la an la an, iar alte platforme și magazine au început să organizeze propriile promoții de 11.11.
Astfel, ceea ce pornise ca o zi simbolică pentru persoanele singure a devenit un eveniment internațional de comerț electronic. În China, Singles Day este asociată cu perioade extinse de reduceri, nu doar cu ofertele disponibile în ziua de 11 noiembrie.
Magazinele care fac reduceri
În România, ofertele de Singles Day sunt mai puțin concentrate într-o singură campanie națională. Unele magazine organizează promoții dedicate zilei de 11 noiembrie, în timp ce altele au deja campanii de Black Friday care se suprapun cu această perioadă.
Printre platformele unde pot fi urmărite ofertele se numără:
AliExpress – cu reduceri la electronice, accesorii, produse pentru casă, îmbrăcăminte și alte categorii, de până la 80%, precum și coduri suplimentare de reducere;
F64 – are oferte la produse foto-video și accesorii;
evoMAG – are o campanie extinsă de Black Friday, programată până pe 15 noiembrie, cu reduceri la electronice, telefoane, componente PC și electrocasnice;
Fashion Days – a organizat campania de Black Friday în perioada 1-8 noiembrie, cu discounturi la haine, încălțăminte și accesorii. Produsele rămase în promoție pot fi urmărite și în zilele următoare, în funcție de stoc;
Bath & Body Works – a lansat o campanie specială de Singles Day, cu promoția „1+1 la 1 leu” pentru produse selectate. Oferta include geluri de duș, creme și loțiuni de corp, precum și spray-uri parfumate.
Comenzile din afara Uniunii Europene
O parte dintre cele mai cunoscute campanii de Singles Day sunt organizate de platforme din afara Uniunii Europene. Înainte de plasarea unei comenzi, cumpărătorii trebuie să verifice țara din care este expediat produsul, costul transportului și eventualele taxe.
Din 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru bunurile din colete cu valoare de cel mult 150 de euro, în condițiile prevăzute de noile reguli.
Pentru produsele expediate din depozite aflate în Uniunea Europeană, situația poate fi diferită, deoarece bunurile au intrat deja în circuitul comercial comunitar.
În cazul comenzilor din afara UE, este important ca utilizatorii să verifice și condițiile de retur, termenul de livrare și cine suportă eventualele costuri suplimentare.
Diferența față de Black Friday
Singles Day și Black Friday sunt două evenimente comerciale diferite, chiar dacă ambele au devenit ocazii importante pentru cumpărăturile online. Prima are loc în fiecare an pe 11 noiembrie și își are originea în China. Black Friday provine din Statele Unite și este organizat în ziua de după Thanksgiving. În 2026, Black Friday internațional cade pe 27 noiembrie.
În România, magazinele nu urmează însă toate aceeași dată pentru Black Friday. Unele lansează campaniile încă de la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lui noiembrie, ceea ce face ca ofertele să se suprapună cu Singles Day.