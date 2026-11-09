Percheziții de amploare în Galați. 35 de mașini de lux, în valoare de 2,8 milioane de euro, ridicate de polițiști

Lovitură de proporții în Galați. Polițiștii au descins duminică, 8 noiembrie, la 25 de adrese și au ridicat nu mai puțin de 35 de mașini de lux, în valoare de aproximativ 2,8 milioane de euro. Anchetatorii spun că persoanele vizate ar fi cumpărat mașinile cu bani proveniți din activități infracționale.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați au desfășurat duminică, 8 noiembrie 2026, o amplă acțiune în cadrul Operațiunii JUPITER, într-un dosar penal care vizează suspiciuni de spălare a banilor. În urma celor 25 de percheziții domiciliare efectuate în județ, anchetatorii au ridicat 35 de autoturisme de lux, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 2,8 milioane de euro.
Acțiunea s-a desfășurat sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați. Pe lângă autoturisme, polițiștii au confiscat aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, mai multe înscrisuri și alte mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă.
Cele 35 de autovehicule au fost preluate în custodia autorităților pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.
Cum ar fi fost ascunși banii proveniți din activități infracționale
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2026, persoanele vizate ar fi utilizat sume de bani provenite din activități infracționale pentru a achiziționa autoturisme de lux.
Mașinile ar fi fost înmatriculate ulterior pe numele unor rude sau al unor persoane apropiate, printr-un mecanism despre care procurorii susțin că ar fi avut scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor și identitatea beneficiarilor reali.
Prin aceste tranzacții, persoanele implicate ar fi încercat să creeze aparența unor achiziții legale și să disimuleze originea fondurilor folosite pentru cumpărarea autoturismelor.
Prejudiciul estimat de procurori în acest dosar depășește 3 milioane de euro.
Acțiune cu sprijinul trupelor speciale și al jandarmilor
Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați și al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Galați, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Reprezentanții IPJ Galați au precizat că măsurile dispuse în cadrul anchetei respectă principiul prezumției de nevinovăție.