Percheziții de amploare în Galați. 35 de mașini de lux, în valoare de 2,8 milioane de euro, ridicate de polițiști

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 9 nov. 2026, 08:36

Lovitură de proporții în Galați. Polițiștii au descins duminică, 8 noiembrie, la 25 de adrese și au ridicat nu mai puțin de 35 de mașini de lux, în valoare de aproximativ 2,8 milioane de euro. Anchetatorii spun că persoanele vizate ar fi cumpărat mașinile cu bani proveniți din activități infracționale.

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