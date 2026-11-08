Dunărea rămâne la un debit foarte scăzut. Ce se întâmplă cu reactorul 2 de la Cernavodă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 17:14

Debitul Dunării la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va înregistra o creștere ușoară în următoarele zile, până la 1.800 mc/s, după care va scădea la 1.700 mc/s. Valorile se vor menține în continuare mult sub media multianuală a lunii noiembrie, de 4.700 mc/s, potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 7-14 noiembrie 2026.

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