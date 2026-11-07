CFR vine cu noi precizări după accidentul feroviar din Dornești, Iași: șase vagoane au deraiat, trei s-au răsturnat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 18:54

Șase vagoane de marfă au deraiat, iar trei dintre acestea s-au răsturnat în urma unei coliziuni produse sâmbătă, 7 noiembrie, în stația CF Dornești, județul Suceava. În urma impactului, una dintre locomotivele lovite a deraiat și a fost grav avariată. Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, grupul de vagoane care s-a pus în mișcare necontrolat din stația CF Vicșani și a ajuns în stația Dornești a avut 19 vagoane, nu 11, cum a fost comunicat inițial. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu este afectată.

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