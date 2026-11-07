CFR vine cu noi precizări după accidentul feroviar din Dornești, Iași: șase vagoane au deraiat, trei s-au răsturnat

Șase vagoane de marfă au deraiat, iar trei dintre acestea s-au răsturnat în urma unei coliziuni produse sâmbătă, 7 noiembrie, în stația CF Dornești, județul Suceava. În urma impactului, una dintre locomotivele lovite a deraiat și a fost grav avariată. Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, grupul de vagoane care s-a pus în mișcare necontrolat din stația CF Vicșani și a ajuns în stația Dornești a avut 19 vagoane, nu 11, cum a fost comunicat inițial. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu este afectată.
Potrivit unui comunicat transmis sâmbăta seara, 7 noiembrie, de CFR SA, datele operative de la fața locului au fost reconfirmate, iar numărul vagoanelor din grupul care s-a deplasat necontrolat a fost revizuit de la 11 la 19.
În urma coliziunii, șase vagoane de marfă au deraiat, dintre care trei s-au răsturnat. Printre acestea se află și un vagon-cisternă gol, utilizat pentru transportul combustibilului, care se afla pe o linie alăturată. De asemenea, una dintre locomotivele lovite în urma impactului a deraiat cu două osii ale unui boghiu și a suferit avarii grave.
Măsurile luate de reprezentanții CFR
Potrivit CFR SA, accidentul a afectat gabaritul de liberă trecere în zona liniilor 2-6 din stația CF Dornești.
Pentru ridicarea și repunerea pe șină a vagoanelor și locomotivelor, precum și pentru eliberarea liniilor afectate, CFR SA a trimis din Galați o macara feroviară cu o capacitate de 120 de tone.
Personalul de specialitate monitorizează operațiunile desfășurate la fața locului, iar intervenția vizează îndepărtarea materialului rulant avariat și restabilirea condițiilor de circulație în stație.
Ce se știe legat de circulația trenurilor de călători
Reprezentanții CFR SA au precizat că incidentul feroviar nu s-a soldat cu victime. De asemenea, circulația trenurilor de călători nu este afectată de evenimentul produs în stația CF Dornești.
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că va transmite informații actualizate pe măsură ce operațiunile de intervenție avansează și liniile afectate vor fi eliberate.