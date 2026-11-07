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Accident feroviar grav în județul Iași. Mai multe vagoane cu cereale au deraiat în stația Vicsani - FOTO

Tren deraiat la Iasi (foto: CFR)

Tren deraiat la Iasi (foto: CFR)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat7 nov. 2026, 13:17
Actualizat7 nov. 2026, 13:21
SursăRealitatea.net realitatea plus

Un incident feroviar grav s-a produs sâmbătă, în stația CF Vicsani, județul Iași, unde un convoi format din 11 vagoane încărcate cu cereale a scăpat de sub control în timpul unei manevre de transbordare. În urma impactului cu două locomotive aflate pe linia curentă, trei vagoane au deraiat, unul dintre acestea răsturnându-se. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit informațiilor transmise de CFR, accidentul s-a produs la ora 12:02, pe raza SRCF Iași.

Din primele informații, pe raza SRCF Iași, la ora 12:02, în stația CF Vicsani, la manevra cu troliul la linia 7, cale normală, în timpul transbordării a unui convoi de 11 vagoane aparținând OTF Global Grain Logistic SRL încărcate cu cereale, acestea au fost scăpate în capăt Y spre stația CF Dornești la linia 4, cu afectarea liniei curente, unde au lovit 2 locomotive aparținând OTF GFR SA, rezultând deraierea a două vagoane din convoi și răsturnarea altuia. Nu s-au înregistrat victime.

a declarat CFR.

În urma accidentului, traficul feroviar a fost afectat pe sectorul Vicsani - Dornești, însă impactul asupra circulației este limitat exclusiv la trenurile de marfă. Autoritățile feroviare au început verificările pentru stabilirea cauzelor exacte ale incidentului și evaluarea pagubelor produse infrastructurii și materialului rulant.

Tren deraiat la Iasi (foto: CFR)

Echipele de intervenție acționează pentru repunerea pe șine a vagoanelor deraiate și reluarea circulației în condiții de siguranță.

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