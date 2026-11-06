Balcoanele închise la bloc: ce reguli se aplică de acum înainte. Anunțul ministrului Dezvoltării pentru proprietari
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Controversele privind balcoanele închise au primit o explicație oficială. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat ce obligații au proprietarii care și-au modificat balcoanele în trecut și dacă aceștia trebuie să obțină noi autorizații.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a venit cu noi explicații privind regimul balcoanelor închise, după controversele generate de modificările legislative. Oficialul a precizat că noile reguli nu îi vizează pe proprietarii care și-au închis balcoanele în urmă cu 5, 10 sau 15 ani. În schimb, pentru lucrările realizate de acum înainte va exista o procedură distinctă, care presupune notificarea primăriei și depunerea documentelor solicitate.
Proprietarii care au balcoanele închise de mai mulți ani nu trebuie să facă nimic
Alexandru Stoica a explicat că prevederile legislative recent intrate în vigoare se aplică lucrărilor viitoare, nu modificărilor realizate în trecut. Astfel, persoanele care și-au închis balcoanele cu mai mulți ani în urmă nu trebuie să solicite noi documente și nici să parcurgă proceduri suplimentare pentru această situație.
Ministrul a subliniat că autoritățile locale nu ar trebui să îi pună pe proprietari în situația de a justifica lucrări efectuate cu mult timp înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi.
„Oamenii trebuie să-și vadă de treabă. Nu o să-i hărțuiască nimeni în privința asta. Nici o primărie, absolut nimeni”, a transmis Alexandru Stoica.
Ordin de ministru pentru clarificarea regulilor privind balcoanele
Pentru a evita interpretările diferite ale legii, atât la nivelul administrațiilor locale, cât și în rândul cetățenilor, Ministerul Dezvoltării a emis un ordin care detaliază modul de aplicare a noilor prevederi.
Potrivit ministrului, documentul conține instrucțiuni menite să stabilească mai clar responsabilitățile primăriilor și pașii pe care trebuie să îi urmeze proprietarii care intenționează să închidă un balcon.
Alexandru Stoica a explicat că ordinul a fost pregătit tocmai pentru a elimina confuziile apărute după anunțarea modificărilor legislative.
„Bine că legea ne oferă oportunitatea să putem să venim cu acest ordin de ministru, să putem să dăm instrucțiunile foarte clare și către primării și către oameni, cum se aplică”, a declarat oficialul.
Cum își vor putea închide proprietarii balcoanele de acum înainte
Pentru persoanele care vor să închidă un balcon după intrarea în vigoare a noii legi, procedura va presupune notificarea administrației locale și prezentarea documentației tehnice solicitate.
Ministrul Dezvoltării a precizat că, în condițiile descrise de acesta, proprietarii nu vor mai avea nevoie de o autorizație de construire. Primăria va comunica documentele necesare, inclusiv cele care trebuie pregătite de un proiectant sau arhitect.
„Cine vrea să-și închidă un balcon se duce cu notificarea la primărie, nici nu-i trebuie autorizație. Primăriile înștiințează ce documente trebuie să aducă proiectantul de la arhitect și automat intră în legalitate”, a explicat Alexandru Stoica.
Ministrul a insistat că această procedură este destinată lucrărilor care vor fi realizate după intrarea în vigoare a legii, fără să schimbe situația celor care au deja balcoanele închise.
De ce aleg românii să își închidă balcoanele
În intervenția televizată, Alexandru Stoica a vorbit și despre motivele pentru care numeroși proprietari au ales să monteze ferestre și sisteme de închidere la balcoane.
Potrivit acestuia, astfel de lucrări au fost făcute în primul rând pentru protejarea locuințelor împotriva frigului, ploii, zăpezii și a altor condiții meteorologice. În plus, închiderea balconului poate contribui la reducerea pierderilor de căldură și, implicit, la diminuarea consumului pentru încălzirea locuinței.
Ministrul a amintit că montarea geamurilor termopan a reprezentat pentru mulți români o soluție practică de îmbunătățire a confortului termic.
Ministrul Dezvoltării a discutat cu proprietarii din București
Alexandru Stoica a mai declarat că a mers vineri în mai multe apartamente din Capitală pentru a verifica modul în care au fost înțelese explicațiile transmise de autorități.
Oficialul s-a arătat mulțumit de reacția proprietarilor și a susținut că mesajul privind lipsa unor obligații suplimentare pentru balcoanele închise în trecut a fost înțeles.
„Mă bucur că oamenii au înțeles mesajul că nu trebuie să facă absolut nimic. Chiar astăzi am mers în teren și am verificat câteva apartamente din București și oamenii chiar au înțeles mesajul”, a afirmat ministrul.
În concluzie, proprietarii care au închis balcoanele în urmă cu mai mulți ani nu trebuie să depună notificări sau să obțină documente suplimentare ca urmare a acestor clarificări. Noile proceduri îi privesc pe cei care intenționează să realizeze astfel de lucrări după intrarea în vigoare a legislației.
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