Aproape 900 de angajați ai STB vor fi concediați. Preavizele ar putea fi transmise de săptămâna viitoare

Aproape 900 de angajați ai Societății de Transport București (STB) ar urma să fie concediați, iar preavizele ar putea fi înmânate de săptămâna viitoare, potrivit liderului sindical Vasile Petrariu, potrivit Realitatea Plus. Disponibilizările vin ca urmare a intrarării companiei în insolvență.
Liderul sindical Vasile Petrariu spune că lista celor care pleacă a fost prezentată, iar administrația companiei ar fi decis deja cine va fi disponibilizat. Din primele informații nu este calr dacă această acțiune vizează șoferii și vatmanii sau doar personal auxiliar.
Concedierile deschid un nou front de scandal la STB. Banii alocați pentru compensații acoperă doar patru salarii brute pentru fiecare angajat disponibilizat.
Societatea de Transport București (STB) a intrat în procedură de insolvență după ce Tribunalul București a admis, în septembrie 2026, cererea formulată de companie. Decizia a venit pe fondul datoriilor acumulate, estimate la peste 1,7 miliarde de lei, autoritățile susținând că insolvența este necesară pentru reorganizarea financiară și menținerea serviciului public de transport. Potrivit Primăriei Capitalei, activitatea autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor nu este afectată de această procedură.
STB are aproximativ 8.300 de angajați, dintre care peste 3.350 sunt șoferi de autobuz, iar circa 865 sunt vatmani.