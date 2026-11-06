Trei adolescenți reținuți după o bătaie într-un liceu din Târgu Jiu. Printre ei se află și victima VIDEO

O dispută între doi elevi, începută în toaleta unui liceu din Târgu Jiu, a escaladat rapid și s-a transformat într-o confruntare fizică. În scandal a intervenit și un al treilea adolescent. Unul dintre cei implicați a fost dus la spital, iar ulterior toți trei au fost reținuți.
ncident violent într-un liceu tehnologic din Târgu Jiu, unde o ceartă între doi elevi, izbucnită în toaleta unității de învățământ, a degenerat într-o bătaie în care a intervenit și un al treilea adolescent. Unul dintre tineri, în vârstă de 18 ani, a ajuns la spital, având nevoie de 8-9 zile de îngrijiri medicale. În urma cercetărilor, polițiștii i-au reținut pe toți cei trei elevi implicați, cu vârste de 15, 16 și 18 ani.
Conflictul a izbucnit în toaleta liceului
Incidentul s-a petrecut vineri, 6 noiembrie, în jurul orei 10:40, la un liceu tehnologic situat pe strada Victoriei din Târgu Jiu. Potrivit primelor informații din anchetă, conflictul a început în toaleta elevilor de la parterul clădirii, unde un tânăr de 18 ani, elev în clasa a XII-a, s-ar fi luat la ceartă cu un coleg de 15 ani, din clasa a IX-a.
Discuția a degenerat rapid, iar cei doi au ajuns să se lovească reciproc. În altercație a intervenit și un al treilea elev, în vârstă de 16 ani. Din primele cercetări reiese că acesta l-ar fi imobilizat pe adolescentul de 18 ani, pentru a-i permite colegului de 15 ani să îl lovească.
Unul dintre elevi a ajuns la spital
Un cadru didactic a alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au demarat verificările.
Între timp, elevul de 18 ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru îngrijiri de specialitate.
Examinarea medico-legală preliminară a stabilit că leziunile suferite de adolescent necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale. Medicii au constatat, totodată, că viața acestuia nu a fost pusă în pericol.
Toți cei trei adolescenți au fost reținuți
Deși inițial atenția s-a îndreptat asupra celor doi elevi mai mici, anchetatorii au stabilit că și adolescentul de 18 ani ar fi participat la agresiune, fiind vorba despre acte de violență reciprocă între acesta și colegul de 15 ani.
În urma cercetărilor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a tuturor celor trei adolescenți implicați în altercație.
Doi dintre ei, în vârstă de 15 și 18 ani, sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, în timp ce elevul de 16 ani este bănuit de complicitate la această infracțiune.
„În urma altercației, tânărul de 18 ani a suferit leziuni traumatice, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În urma examinării medico-legale preliminare s-a stabilit că leziunile necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, fără a-i fi pusă în primejdie viața. Cei trei tineri bănuiți de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, respectiv complicitate la lovire sau alte violențe au fost reținuți pentru 24 de ore”, a transmis purtătoarea de cuvânt a IPJ Gorj.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.