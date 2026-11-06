Trei adolescenți reținuți după o bătaie într-un liceu din Târgu Jiu. Printre ei se află și victima VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 22:37

O dispută între doi elevi, începută în toaleta unui liceu din Târgu Jiu, a escaladat rapid și s-a transformat într-o confruntare fizică. În scandal a intervenit și un al treilea adolescent. Unul dintre cei implicați a fost dus la spital, iar ulterior toți trei au fost reținuți.

Distribuie articolul