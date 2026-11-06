Moșii de toamnă 2026: Ce nu au voie să facă românii în Sâmbăta Morților

Moșii de toamnă 2026 sunt marcați sâmbătă, 7 noiembrie, prin rugăciuni și pomeni pentru cei trecuți la cele veșnice. În această zi, tradiția populară păstrează o serie de obiceiuri și interdicții pe care credincioșii le respectă.
Denumirea de „Moși” își are originea în termenul „strămoși” și îi desemnează pe membrii familiei care au trecut în neființă, de la părinți și bunici până la rudele din generațiile anterioare. În calendarul creștin-ortodox, sâmbăta este consacrată pomenirii celor adormiți, fiind ziua în care au loc slujbe speciale pentru sufletele celor plecați dintre cei vii.
Ce nu este bine să faci de Moșii de toamnă
În credințele populare românești s-au păstrat numeroase interdicții legate de această zi. Una dintre cele mai cunoscute spune că nu este bine să faci curățenie prin măturarea casei sau a curții și nici să arunci gunoiul. Potrivit unei vechi superstiții, praful și murdăria ar putea ajunge simbolic asupra sufletelor celor răposați.
Nici spălatul hainelor sau treburile gospodărești solicitante nu sunt privite cu ochi buni în această zi. Bătrânii considerau că Moșii de toamnă trebuie să fie un prilej de odihnă și reculegere, nu de muncă intensă, existând credința că nerespectarea acestui obicei poate atrage necazuri.
Un alt lucru de evitat îl reprezintă conflictele. Certurile, insultele și cuvintele rostite cu răutate nu își au locul într-o zi dedicată rugăciunii și amintirii celor dispăruți, potrivit tradițiilor.
Totodată, petrecerile zgomotoase și distracțiile exagerate sunt considerate nepotrivite. Se spune că această zi trebuie întâmpinată cu liniște sufletească, respect și gânduri bune pentru cei care nu mai sunt printre noi.
Ce tradiții respectă românii în ziua Moșilor de toamnă
Printre cele mai răspândite practici se numără participarea la slujbele de pomenire și aprinderea lumânărilor în memoria celor decedați. Credincioșii merg la biserică sau la cimitir, unde se roagă pentru odihna sufletelor rudelor și aprind câte o lumânare în amintirea acestora.
Un loc important îl ocupă și împărțirea alimentelor de pomană. Mâncarea este pregătită cu grijă și oferită persoanelor nevoiașe sau celor prezente la slujbele de pomenire. Conform unei tradiții populare, preparatele destinate pomenirii trebuie împărțite în aceeași zi, fără a fi păstrate până a doua zi.
În unele zone ale țării se mai respectă și obiceiul de a nu da din gospodărie foc, jar sau cărbuni aprinși. Superstiția transmisă din bătrâni spune că oferirea acestora ar putea aduce pierderea belșugului și a norocului din casă.
De ce sunt importanți Moșii de toamnă pentru credincioșii ortodocși
Această zi are o semnificație aparte în viața spirituală a credincioșilor, deoarece oferă un prilej de rugăciune pentru toți cei care au trecut la cele veșnice. Prin participarea la Sfânta Liturghie, la slujbele de pomenire și prin oferirea de pomană, oamenii își exprimă dragostea și recunoștința față de cei dispăruți.
Dincolo de obiceiurile populare și de interdicțiile transmise de la o generație la alta, esența acestei sărbători rămâne pomenirea celor adormiți, rugăciunea și păstrarea vie a amintirii lor în sufletele celor rămași.