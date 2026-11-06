Moșii de toamnă 2026: Ce nu au voie să facă românii în Sâmbăta Morților

Publicat 6 nov. 2026, 18:37 Actualizat 6 nov. 2026, 18:39

Moșii de toamnă 2026 sunt marcați sâmbătă, 7 noiembrie, prin rugăciuni și pomeni pentru cei trecuți la cele veșnice. În această zi, tradiția populară păstrează o serie de obiceiuri și interdicții pe care credincioșii le respectă.

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