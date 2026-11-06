Primăria Sectorului 3 continuă campania de plantări: aproximativ 200 de arbori plantați zilnic în parcuri, locuri de joacă, parcări sau curțile blocurilor

Publicat 6 nov. 2026, 14:17 Actualizat 6 nov. 2026, 14:29

Primăria Sectorului 3 desfășoară în această perioadă o amplă campanie de plantări, echipele din teren plantând aproximativ 200 de arbori în fiecare zi. După ce în sezonul precedent a fost depășit pragul de 20.000 de arbori plantați, lucrările continuă în parcuri, locuri de joacă, parcări și grădinile blocurilor, cu prioritate în zonele în care vegetația a fost afectată de lucrările de termoficare sau în care arborii uscați au fost îndepărtați.

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