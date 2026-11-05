Balcoanele închise fără autorizație, în centrul unei decizii importante. Ce se întâmplă cu impozitele și amenzile
Balcoanele închise fără autorizație, clarificări importante pentru proprietari
Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să plătească impozite duble sau taxe de zece ori mai mari, a transmis ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica. Un ordin emis de acesta stabilește cum trebuie aplicate prevederile legale și în ce condiții pot fi regularizate lucrările.
Proprietarii care au închis balcoanele fără autorizație de construire nu vor fi obligați să achite impozite duble pentru apartamente sau taxe de zece ori mai mari pentru legalizarea lucrărilor. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Marcel-Alexandru Stoica, a anunțat joi că a emis un ordin prin care clarifică modul de interpretare și aplicare a prevederilor legale referitoare la aceste situații.
Decizia vine după ce intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026, care aprobă Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), a generat confuzii în spațiul public. Discuțiile au vizat în special posibilitatea regularizării balcoanelor închise fără autorizație, sancțiunile care pot fi aplicate, prescripția răspunderii contravenționale, obligațiile fiscale și documentațiile tehnice necesare.
„Am emis astăzi un ordin pentru a clarifica interpretarea prevederilor legale. Nimeni nu va fi obligat să plătească impozit dublu sau taxe înzecite și nici să cheltuiască mii de lei ca să-și legalizeze balconul”, a precizat ministrul.
Potrivit MDLPA, instrucțiunile transmise prin ordin lămuresc aplicarea normelor la nivel administrativ și urmăresc ca autoritățile să le interpreteze și să le pună în practică în mod unitar. Astfel, nu ar mai fi necesară modificarea legii.
Închiderea balconului nu transformă un bloc construit legal într-o clădire ilegală
Una dintre principalele clarificări privește diferența dintre o clădire ridicată fără autorizație de construire și un imobil edificat legal asupra căruia au fost făcute ulterior intervenții neautorizate, precum închiderea unui balcon.
Ordinul precizează că o asemenea lucrare nu schimbă statutul juridic al întregii clădiri. Prin urmare, un bloc construit cu respectarea legii nu poate fi încadrat în categoria imobilelor realizate fără autorizație doar pentru că unii proprietari și-au închis balcoanele fără aprobările necesare.
Majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri a fost prevăzută de legiuitor pentru construcțiile realizate integral ilegal, nu pentru modificări secundare sau extinderi de dimensiuni reduse aduse unor imobile autorizate.
În consecință, impozitul majorat nu poate fi aplicat în cazul închiderii balcoanelor din blocurile construite legal. Documentul atrage atenția și asupra caracterului disproporționat al unei asemenea măsuri: dublarea impozitului pentru un apartament legal de 70-80 de metri pătrați, din cauza unei intervenții neautorizate asupra unui balcon de numai 3-4 metri pătrați, ar distorsiona scopul legii și nu poate fi aplicată.
Amenzile pentru balcoanele închise cu mai mult de trei ani în urmă
O altă precizare vizează termenul în care autoritățile pot sancționa executarea lucrărilor fără autorizație de construire. Potrivit ordinului, răspunderea contravențională este supusă termenului general de prescripție de trei ani, calculat de la finalizarea faptei.
Astfel, pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de trei ani, dreptul statului de a aplica amenzi sau alte măsuri punitive este prescris. Legea nr. 169/2026 nu produce efecte retroactive și nu poate transforma o faptă pentru care a intervenit prescripția într-un motiv de penalizare fiscală a întregii clădiri, dacă aceasta a fost construită legal.
Balcoanele pot fi legalizate oricând, fără taxe de zece ori mai mari
Ordinul clarifică și aplicarea articolului 301 din Legea nr. 169/2026, care stabilește regimul juridic al balcoanelor și logiilor închise la clădirile de locuit multietajate.
Conform alineatului (2), aceste lucrări sunt considerate intervenții de importanță redusă. Excepție fac situațiile în care balcoanele sau logiile de la parter sunt extinse pe domeniul public.
Proprietarii pot solicita oricând autorizație de regularizare pentru închiderea balcoanelor sau logiilor, fără să fie limitați de un termen și fără să fie obligați să se încadreze în perioada tranzitorie de un an.
Această perioadă, prevăzută la alineatele (7) și (8) ale articolului 301, se încheie la 25 august 2027 și vizează alte categorii de construcții realizate ilegal, considerate cazuri de indisciplină majoră în domeniul construcțiilor. Ea nu se aplică lucrărilor de închidere a balcoanelor încadrate la alineatul (2).
Din același motiv, taxele majorate de zece ori, prevăzute pentru situațiile incluse în regimul tranzitoriu, nu se aplică proprietarilor care solicită regularizarea balcoanelor închise. În cazul acestora sunt datorate taxele standard de autorizare.
Autoritățile locale nu pot dubla impozitul pentru simpla existență a balconului închis
Instrucțiunile mai precizează că procedura de regularizare are ca scop verificarea siguranței clădirii și protejarea locatarilor, nu aplicarea unor sancțiuni fiscale considerate abuzive.
În acest context, direcțiile locale de taxe și impozite nu au temei legal pentru a aplica o cotă majorată cu 100% asupra impozitului pe apartament doar pentru că proprietarul are un balcon închis fără autorizație.
De asemenea, intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu obligă autoritățile administrației publice locale să realizeze o inventariere generală a tuturor balcoanelor închise fără autorizație.
„Regularizarea urmărește exclusiv verificarea siguranței clădirii, legea urmărind siguranța locatarilor, nu penalizarea abuzivă. Direcțiile de taxe și impozite locale nu au temei legal să aplice cota majorată de 100% la impozitul pe apartament pentru simpla existență a unui balcon închis. Intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026 nu instituie obligația unei inventarieri generale a balcoanelor închise fără autorizație de către autoritățile administrației publice locale'', se precizează în ordin.
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