A venit frigul, a început suferința, pentru bucureșteni. Ce sectoare nu au apă caldă și căldură

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 17:24

Calorifere reci în mai multe cartiere din București! Avariile și capacitatea redusă a centralelor au dat peste cap furnizarea căldurii și a apei calde, iar bucureștenii mai au de așteptat până la remedierea problemelor.

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