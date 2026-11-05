A venit frigul, a început suferința, pentru bucureșteni. Ce sectoare nu au apă caldă și căldură
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Calorifere reci în mai multe cartiere din București! Avariile și capacitatea redusă a centralelor au dat peste cap furnizarea căldurii și a apei calde, iar bucureștenii mai au de așteptat până la remedierea problemelor.
Bucureștenii din mai multe sectoare ale Capitalei continuă să resimtă efectele problemelor din sistemul de termoficare. Mai multe centrale funcționează cu restricții sau sunt oprite, iar capacitatea de producție disponibilă nu acoperă integral necesarul de încălzire al orașului. Termoenergetica a prezentat situația centralelor și a zonelor afectate, precum și intervențiile luate în calcul pentru îmbunătățirea furnizării agentului termic.
În acest moment, alimentarea rețelei de termoficare este asigurată de trei centrale ELCEN, o centrală privată și centrala de cvartal Casa Presei. CTE București Vest și CET Grivița nu sunt în funcțiune, iar oprirea acestora pune presiune suplimentară asupra celorlalte unități de producție, potrivit informațiilor publicate joi de Compania Municipală Termoenergetica.
Drumul Taberei și Militari, printre cartierele afectate de oprirea CET București Vest
Una dintre principalele probleme ale sistemului este indisponibilitatea CTE București Vest, centrală aflată în administrarea ELCEN. Unitatea a fost oprită pentru lucrări de reparații după două avarii importante, care au fost însoțite de incendii în primăvara acestui an.
Conform calendarului comunicat de ELCEN, centrala ar urma să fie repusă în funcțiune la 15 noiembrie 2026.
Până atunci, consumatorii care erau alimentați de această unitate sunt preluați de CTE Grozăvești și CET Energo. Capacitatea disponibilă la Grozăvești nu este însă suficientă pentru a asigura parametrii necesari în toate zonele din sectoarele 1, 5 și 6.
Cele mai vizibile probleme sunt raportate în cartierele Militari și Drumul Taberei, unde furnizarea căldurii este afectată de limitările actuale ale sistemului.
Pentru a echilibra distribuția agentului termic, este analizată posibilitatea suplimentării producției la CTE Progresu. De asemenea, o parte dintre consumatorii din Sectorul 5, alimentați în prezent de Grozăvești, ar putea fi transferați către alte surse de producție.
O soluție suplimentară ar putea veni de la CET Grivița, o altă unitate oprită încă din primăvară, în contextul situației de insolvență. Au existat discuții cu reprezentanții centralei pentru identificarea posibilității de repornire. Dacă aceasta ar deveni operațională, presiunea asupra celorlalte centrale ar putea scădea, iar alimentarea cu energie termică s-ar putea îmbunătăți.
De ce nu au suficientă căldură bucureștenii din Sectoarele 2, 3 și 4
În partea de est și sud a Capitalei, dificultățile sunt generate în principal de temperatura agentului termic livrat de CTE București Sud.
Centrala asigură debitul și presiunea necesare, însă temperatura apei din rețea nu ajunge la nivelul solicitat de operatorul de termoficare. Mai exact, agentul termic este livrat la aproximativ 71 de grade Celsius, în timp ce comanda transmisă de Termoenergetica către ELCEN prevede o temperatură de 88 de grade.
Această diferență afectează capacitatea sistemului de a asigura încălzirea corespunzătoare a locuințelor din sectoarele 2, 3 și 4.
CTE Progresu produce doar jumătate din energia termică necesară
Nici zonele alimentate de CTE Progresu nu sunt ferite de probleme. Centrala livrează în prezent aproximativ 100 de gigacalorii, deși consumul necesar pentru acoperirea cererii este estimat la 200 de gigacalorii.
Deficitul de producție contribuie la dificultățile de alimentare din anumite zone ale sectoarelor 4 și 5 și reprezintă unul dintre motivele pentru care autoritățile analizează posibilitatea creșterii capacității acestei unități.
Avarie la opt puncte termice din Sectorul 4. Când ar putea reveni căldura
Pe lângă dificultățile generate de capacitatea redusă a centralelor, o defecțiune locală afectează opt puncte termice din Sectorul 4.
Sunt vizate imobile de pe strada Nițu Vasile, porțiuni ale Șoselei Olteniței și Aleea Cricovul Dulce. Zona a mai înregistrat probleme de alimentare în ultimii ani și se află pe lista intervențiilor de modernizare a infrastructurii de termoficare.
Lucrările sunt incluse în Obiectivul 21, Lotul 4, iar proiectul prevede inclusiv instalarea unor conducte provizorii, pentru ca furnizarea căldurii să nu fie întreruptă pe durata modernizării rețelei.
Echipele de intervenție au fost trimise la fața locului pentru remedierea defecțiunii. Potrivit estimărilor comunicate de Termoenergetica, alimentarea celor opt puncte termice ar urma să fie reluată vineri, 6 noiembrie 2026.
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