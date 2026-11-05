Postul Crăciunului 2026: calendarul complet al zilelor cu dezlegare la pește. Când începe și când se termină

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 08:34

Postul Crăciunului se apropie, iar credincioșii ortodocși se pregătesc pentru una dintre cele mai importante perioade de peste an. În 2026, Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, potrivit site-ului CreștinOrtoxox.ro. Timp de 40 de zile, credincioșii vor renunța la carne, lactate și ouă, însă vor avea și 14 zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului bisericesc.

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