Șapte polițiști din Sibiu, reținuți într-un megadosar cu șpăgi de până la 2.000 de euro pentru permise auto

Publicat 5 nov. 2026, 09:31 Actualizat 5 nov. 2026, 09:41

Șapte agenți de poliție și alți doi suspecți au fost reținuti într-un dosar de corupție cu peste 170 de infracțiuni. Potrivit procurorilor, suspecții cereau sume chiar și aproape două mii de euro pentru a facilita obținerea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare sau a cărților de identitate. Ancheta vizează infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită, complicitate la fapte de corupție, precum și o infracțiune de camătă.

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