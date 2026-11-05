Fostă concurentă de la "Puterea Dragostei", dată în urmărire națională într-un dosar de trafic cu droguri

„La data de 4 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj cu propunerea de arestare preventivă a doi inculpați (unul arestat în altă cauză) și de arestare în lipsă a altor doi inculpați (un bărbat și o femeie), pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc (autorat, instigare și complicitate) și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive (autorat, instigare și complicitate).Portal Justiție Cluj
Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie-noiembrie 2026, doi dintre inculpați, o femeie și un bărbat (Andreea Claudia Pirui și Daniel Lingurar – n.red)), care se sustrag urmăririi penale, l-au determinat pe un alt inculpat (Sergiu Ioan Turcu – n.red)), în vârstă de 36 de ani, prin plata unei sume de bani, dar și prin sfaturi, îndrumări și informații, prin asigurarea transportului, a cheltuielilor de deplasare și mâncare, să se deplaseze în Olanda în scopul achiziționării de droguri de mare risc și produse psihoactive, ce urmau să fie vândute ulterior pe raza județelor Cluj și Sălaj. Totodată, i-au pus la dispoziție și banii destinați achiziționării substanțelor stupefiante. (...)
Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate mijloace de probă.”