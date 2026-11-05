Fostă concurentă de la "Puterea Dragostei", dată în urmărire națională într-un dosar de trafic cu droguri

Publicat 5 nov. 2026, 10:12 Actualizat 5 nov. 2026, 10:37 Sursă Realitatea.Net, clujjust

Andreea Claudia Pirui, fostă concurentă în emisiunea "Puterea Dragostei", a fost dată în urmărire generală de Poliția Română, dup[ ce pe numele ei a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni. UPDATE: Inculpata fugară

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