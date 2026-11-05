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Justitie· 1 min citire

Fostă concurentă de la "Puterea Dragostei", dată în urmărire națională într-un dosar de trafic cu droguri

Andreea Claudia Pirui (foto: FB)

Andreea Claudia Pirui (foto: FB)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 nov. 2026, 10:12
Actualizat5 nov. 2026, 10:37
SursăRealitatea.Net, clujjust

Andreea Claudia Pirui, fostă concurentă în emisiunea "Puterea Dragostei", a fost dată în urmărire generală de Poliția Română, dup[ ce pe numele ei a fost emis un mandat de arestare în lipsă pentru pentru trafic de droguri de mare risc și alte infracțiuni. UPDATE: Inculpata fugară

Potrivit referatului DIICOT, Andreea Pirui, împreună cu alt inculpat care se sustrage urmăririi penale, l-ar fi determinat pe un bărbat să aducă din Olanda droguri și substanțe psihoactive pe care cei doi să le vândă în Cluj și Sălaj, scrie clujjust.ro.

La data de 4 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj cu propunerea de arestare preventivă a doi inculpați (unul arestat în altă cauză) și de arestare în lipsă a altor doi inculpați (un bărbat și o femeie), pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc (autorat, instigare și complicitate) și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive (autorat, instigare și complicitate).Portal Justiție Cluj

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada octombrie-noiembrie 2026, doi dintre inculpați, o femeie și un bărbat (Andreea Claudia Pirui și Daniel Lingurar – n.red)), care se sustrag urmăririi penale, l-au determinat pe un alt inculpat (Sergiu Ioan Turcu – n.red)), în vârstă de 36 de ani, prin plata unei sume de bani, dar și prin sfaturi, îndrumări și informații, prin asigurarea transportului, a cheltuielilor de deplasare și mâncare, să se deplaseze în Olanda în scopul achiziționării de droguri de mare risc și produse psihoactive, ce urmau să fie vândute ulterior pe raza județelor Cluj și Sălaj. Totodată, i-au pus la dispoziție și banii destinați achiziționării substanțelor stupefiante. (...)

Au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, fiind găsite și ridicate mijloace de probă.

se arată în comunicatul DIICOT.

Ulterior, față de inculpatul de 36 de ani, procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj au luat măsura reținerii, dar pentru că nu a fost găsită la domiciliu, pe numele ei a fost dată în urmărire generală de către Poliția Română.

Suspecta data in urmarire

Andreea Claudia Pirui, originară din Zalău, stabilită în Cluj-Napoca, are 247.000 de urmăritori pe Instagram și peste 225.000 urmăritori pe TikTok. celebritatea națională și-o datorează faptului că între anii 2029-2020 a fost concurentă la emisiunea "Puterea Dragostei".

Andreea Pirui ]n perioda in care a concurat la Puterea Dragostei
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