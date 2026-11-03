DIICOT pregătește folosirea inteligenței artificiale în anchete. Ce schimbări sunt luate în calcul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 3 nov. 2026, 21:17

Digitalizarea activității procurorilor ar putea reduce timpul consumat cu documentele voluminoase, transcrierea audierilor și analiza probelor. DIICOT a prezentat prioritățile identificate în urma unei consultări la nivelul Ministerului Public.

Distribuie articolul