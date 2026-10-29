Kovesi se plânge de blocajele de la vârful UE. Șapte ani la EPPO și dosare cu mize uriașe

Laura Codruța Kovesi încearcă să se victimizeze, la finalul mandatului său de șapte ani la conducerea Parchetului European. În cadrul unui interviu, procurorul-șef avertizează că instituția riscă să fie slăbită de subfinanțare, blocaje birocratice și reforme întârziate. Ea a criticat și atitudinea unor politicieni care se consideră deasupra legii.
Kovesi acuză presiuni politice la nivel european
Laura Codruța Kovesi vine cu lamentări și scuze pentru că nu a închis niciun dosar important câtă vreme s-a aflat timp de 7 ani la conducerea Parchetului European. „Zeița Anticorupție”, așa cum a ajuns să fie numită de susținătorii săi din România, a atacat frontal conducerea politică de la Bruxelles și Luxemburg. Într-un interviu care a pus pe jar lumea politică europeană, Kovesi a dezvăluit culisele unor presiuni constante și ale unor blocaje administrative menite să limiteze acțiunea procurorilor. Aceasta s-a referit inclusiv la liderii politici care reacționează în fața anchetelor de corupție care le ating cercurile apropiate.
Kovesi a declarat tranșant pentru Politico: „Unii politicieni vorbesc despre un sistem judiciar independent atâta timp cât nu îi deranjezi și nu te apropii de cercul lor restrâns. În acel moment, justiția independentă nu mai este de dorit.”
Dosarul Pfizer, întrebări fără răspuns pentru Kovesi
În tot acest timp, șefa Parchetului European a refuzat să ofere detalii despre mega-dosarul Pfizer, unde nici până la acestă dată Ursula von der Leyen nu a fost audiată.
Kovesi spune că parchetul comunitar se află în pericol direct și ar urma să fie închis pentru că a deranjat la nivel înalt. Pe lângă rezistența politică directă, Kovesi se plânge și de problemele majore de resurse umane și administrative în statele membre.
„Sunt îngrijorată că EPPO (n.r. „Parchetul European”) va fi ucis lent pentru că își face treaba. Așteptările erau uriașe, iar credibilitatea noastră este în joc. În acest moment, în Polonia avem doar 15 procurori delegați din cei 24 conveniți. Iar în Ungaria, Comisia a propus doar jumătate din bugetul solicitat pentru ca noi să ne putem face treaba.”
Laura Codruța Kovesi a criticat și ritmul extrem de lent al birocrației europene, după ce revizuirea regulamentului EPPO a fost amânată în mod nejustificat.
„Încă din 2021 am afirmat că revizuirea regulamentului EPPO trebuie să înceapă mai devreme. Aceasta a fost amânată. (...) Totul este aici extrem de complicat — și eu care credeam că România este complicată!”
Kovesi a refuzat să ofere detalii despre ce va face după ce va pleca de la conducerea instituției europene.