Kovesi se plânge de blocajele de la vârful UE. Șapte ani la EPPO și dosare cu mize uriașe

Publicat 29 oct. 2026, 16:44 Actualizat 29 oct. 2026, 16:52 Sursă Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi încearcă să se victimizeze, la finalul mandatului său de șapte ani la conducerea Parchetului European. În cadrul unui interviu, procurorul-șef avertizează că instituția riscă să fie slăbită de subfinanțare, blocaje birocratice și reforme întârziate. Ea a criticat și atitudinea unor politicieni care se consideră deasupra legii.

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