Sebastian Ghiță, pe lista fugarilor care au găsit refugiu în Serbia. Cum a devenit Belgradul adăpost pentru persoane urmărite în alte țări

Publicat 28 oct. 2026, 09:12 Actualizat 28 oct. 2026, 09:13 Sursă Realitatea PLUS, vreme

Fostul deputat și om de afaceri român Sebastian Ghiță este menționat de presa regională printre cele mai cunoscute personaje controversate care au obținut protecție în Serbia, în ciuda problemelor judiciare din țările de origine. O analiză realizată de Radio Europa Liberă arată că Serbia și Bosnia-Herțegovina au devenit, de-a lungul anilor, refugii pentru politicieni, oameni de afaceri și foști oficiali condamnați sau acuzați de fapte grave, pe fondul limitelor acordurilor de extrădare și al folosirii cetățeniei duble.

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