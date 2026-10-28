Proiect major din Justiție, blocat! Radu Marinescu cere ajutorul Băncii Mondiale. Ce schimbări pregătește

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, încearcă să deblocheze unul dintre cele mai importante proiecte pentru sistemul judiciar din România. Oficialul s-a întâlnit marți, 27 octombrie, cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Ministerului Finanțelor pentru a analiza întârzierile înregistrate la Cartierul pentru Justiție, dar și stadiul investițiilor în modernizarea instanțelor. Pe lângă lucrările de infrastructură, Ministerul Justiției vrea să accelereze digitalizarea și să introducă inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru sprijinirea cetățenilor.
Cartierul pentru Justiție, blocat de întârzieri. Radu Marinescu cere soluții urgente
Întâlnirea organizată la sediul Ministerului Justiției a marcat încheierea unei misiuni de evaluare desfășurate de Banca Mondială în perioada 13-27 octombrie 2026. Discuțiile au vizat proiectul „Consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare”, cunoscut și sub numele de „Fundații”. Una dintre principalele probleme analizate a fost întârzierea proiectului Cartierului pentru Justiție, investiție care ar urma să reunească mai multe instituții judiciare din București într-un spațiu modern.
Radu Marinescu a transmis că susține în continuare realizarea acestui proiect și consideră necesară deblocarea lui prin discuții la nivel guvernamental, dar și cu sprijinul Băncii Mondiale. În cadrul întâlnirii a fost analizată inclusiv posibilitatea restructurării unor activități din proiectul „Fundații”, în funcție de prioritățile identificate și de problemele apărute în implementare.
Instanțele din România vor fi modernizate. Investiții de 100 de milioane de euro până în 2030
Proiectul „Fundații” beneficiază de un împrumut de 100 de milioane de euro de la Banca Mondială și are ca termen de finalizare luna decembrie 2030. Banii sunt destinați modernizării infrastructurii judiciare, dezvoltării rețelelor de comunicații, digitalizării instanțelor și îmbunătățirii accesului cetățenilor la serviciile de justiție.
Programul include construirea sau reabilitarea sediilor a șapte instanțe din țară, printre care Tribunalul Sibiu și judecătoriile din Calafat, Corabia, Vălenii de Munte, Șimleu Silvaniei, Oravița și Filiași. De asemenea, sunt prevăzute investiții în infrastructura informatică, inclusiv modernizarea rețelelor de comunicații ale instanțelor.
La întâlnirea de marți au fost analizate lucrările realizate până acum, dezvoltarea infrastructurii IT și pregătirea procesului de digitizare a arhivei pasive a Tribunalului București. Ministrul Justiției a cerut accelerarea activităților aflate în desfășurare, astfel încât investițiile să poată fi finalizate în termenele stabilite.
Inteligența artificială ar putea ajunge în Justiție. Ce pregătește Ministerul pentru români
O altă temă importantă a discuțiilor a fost introducerea unor instrumente digitale care să simplifice accesul oamenilor la serviciile judiciare. Radu Marinescu a solicitat sprijinul Băncii Mondiale pentru măsurile incluse în programul de guvernare, printre care se numără continuarea digitalizării instanțelor și testarea unor soluții bazate pe inteligență artificială.
Ministerul Justiției ia în calcul inclusiv dezvoltarea unui chatbot destinat persoanelor care au nevoie de informații despre ajutorul public judiciar. Acest instrument ar urma să ofere îndrumare celor care solicită sprijin pentru accesarea serviciilor de justiție. În paralel, autoritățile lucrează la strategia de digitalizare a sistemului judiciar și la pregătirea arhivelor pentru trecerea documentelor în format electronic.
Cartierul pentru Justiție, proiectul care a rămas pe hârtie. Ce s-a întâmplat cu banii de la Banca Mondială
Cartierul pentru Justiție este un proiect discutat de mai mulți ani, care ar urma să fie realizat în centrul Bucureștiului, pe terenul fostei platforme Esplanada, în apropierea Bibliotecii Naționale. În 2018, Guvernul a aprobat memorandumul privind amplasarea Cartierului pentru Justiție în centrul Capitalei. Un an mai târziu, proiectul a primit un cadru oficial printr-o hotărâre de Guvern. Investiția a fost gândită pentru a reuni sediile mai multor instanțe și parchete din București, alături de alte instituții din sistemul judiciar.
În 2019, România a obținut un avans de 2,5 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru pregătirea proiectului, inclusiv pentru studii, documentații și activități de proiectare. Proiectul a întâmpinat însă dificultăți, iar până la 30 noiembrie 2025 nu fusese semnat acordul necesar continuării finanțării în condițiile stabilite. În august 2026, Guvernul a aprobat anularea sumei neutilizate de 440.733 de dolari din avansul inițial și rambursarea banilor deja folosiți, împreună cu dobânzile aferente.
Sumele urmează să fie returnate Băncii Mondiale în zece rate semestriale. În acest context, Radu Marinescu încearcă să găsească soluții pentru continuarea proiectului și pentru deblocarea investițiilor în infrastructura judiciară. La întâlnirea din 27 octombrie, ministrul a reafirmat că Ministerul Justiției va continua colaborarea cu Banca Mondială și Ministerul Finanțelor, astfel încât modernizarea instanțelor și digitalizarea serviciilor judiciare să poată avansa.