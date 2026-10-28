Proiect major din Justiție, blocat! Radu Marinescu cere ajutorul Băncii Mondiale. Ce schimbări pregătește

Publicat 28 oct. 2026, 07:17 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, încearcă să deblocheze unul dintre cele mai importante proiecte pentru sistemul judiciar din România. Oficialul s-a întâlnit marți, 27 octombrie, cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Ministerului Finanțelor pentru a analiza întârzierile înregistrate la Cartierul pentru Justiție, dar și stadiul investițiilor în modernizarea instanțelor. Pe lângă lucrările de infrastructură, Ministerul Justiției vrea să accelereze digitalizarea și să introducă inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru sprijinirea cetățenilor.

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