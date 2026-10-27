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Justitie· 2 min citire

Femeia care a ucis-o pe Anastasia, fetița de 4 ani din Iași, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare

Justiție/ Profimedia

Justiție/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 11:41

Femeia care a accidentat-o mortal, în 2022, pe Anastasia, o fetiță de 4 ani din județul Iași, în timp ce conducea fără permis, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Judecătoria Pașcani a admis și acțiunile formulate de familia victimei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească daune morale de peste 1,5 milioane de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Potrivit sentinței Judecătoriei Pașcani, Mariana Coșofreț a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpă. Aceasta a fost contopită cu pedeapsa de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis, rezultând o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Instanța a admis, astfel, acțiunile formulate de familia Anastasiei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să achite peste 1,5 milioane de lei cu titlu de daune morale. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și nu este definitivă.

Avocatul Adrian Cuculis: „Soluția a fost greu de opținut”

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat condamnarea și a făcut referire la durata procesului, precum și la faptul că, inițial, ancheta pentru ucidere din culpă fusese clasată.

La distanță de patru ani de zile de când fetița de patru ani Anastasia a fost omorâtă de o șoferiță la Hârlău și tot la patru ani distanță de când a intrat în vigoare Legea Anastasia, șoferița care a omorât-o pe fetiță primește cinci ani și jumătate de închisoare cu executare. Soluția a fost greu de obținut, fiindcă trebuie să amintesc faptul că atât polițistul de caz, cât și procurorul au considerat că șoferița nici măcar nu trebuie să fie cercetată pentru ucidere din culpă și au încercat în permanență să albească fapta. După patru ani de procese, a fost condamnată pe fond la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, iar Legea Anastasia încă produce efecte pentru toate victimele accidentelor rutiere. Amintesc ca Legea Anastasia nu mai permite judecătorilor să dispună suspendarea executării pedepsei cu închisoarea în caz de ucidere din culpă cu șofer băut ori intoxicat cu substanțe interzise

a declarat Adrian Cuculis.

Cum s-a produs accidentul în care a murit Anastasia

Potrivit anchetei, accidentul a avut loc pe 1 iunie 2022, în jurul orei 18:37, pe drumul sătesc DS 516, în localitatea Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași.

În timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere, șoferița vinovată de producerea accidentului a acroșat-o cu partea din stânga față a mașinii pe fetița de doar 4 ani. În urma impactului, micuța a decedat.

Ce s-a întâmplat inițial cu dosarul

În iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La acel moment, Parchetul a anunțat că a dispus clasarea cauzei care viza infracțiunea de ucidere din culpă.

Avocatul Adrian Cuculis a formulat o plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța a dispus întoarcerea dosarului la Parchet pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, femeia a fost trimisă în judecată și pentru ucidere din culpă.

Într-o declarație făcută la acea vreme, avocatul a descris demersurile prin care s-a ajuns la reluarea cercetărilor:

Dreptate pentru Anastasia! Este vorba despre fetița de 4 ani din Hârlău omorâtă de șoferița fără permis și care a dus la schimbarea legii. După o posibilă 'măsluire' a măsurătorilor de la fața locului (conform spuselor martorilor din dosar) și după ce polițistul și procurorul au trimis-o în judecată pe șoferiță doar pentru conducere fără permis și nu și ucidere din culpă, în urma plângerii făcute împotriva ordonanței de clasare, instanța a întors dosarul la Parchet și i-a obligat să continue cercetarea. De dată recentă și în urma altor audieri din care reieșea clar situația și cum a fost omorâtă fetița, Parchetul a trimis-o în judecată pe șoferiță și pentru ucidere din culpă. Situația este de-a dreptul stranie, în contextul în care la primul termen judecătorul s-a abținut de la judecarea cauzei, iar cel de-al doilea investit ulterior s-a abținut și el. Acum așteptăm un nou termen de cameră preliminară

spunea avocatul.

Legea Anastasia, adoptată după moartea fetiței

După accidentul în care a murit Anastasia, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, denumită în memoria fetiței de 4 ani ucise pe 1 iunie 2022, în fața casei sale.

Legea prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.

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