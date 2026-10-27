Femeia care a ucis-o pe Anastasia, fetița de 4 ani din Iași, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare

Femeia care a accidentat-o mortal, în 2022, pe Anastasia, o fetiță de 4 ani din județul Iași, în timp ce conducea fără permis, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Judecătoria Pașcani a admis și acțiunile formulate de familia victimei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească daune morale de peste 1,5 milioane de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Potrivit sentinței Judecătoriei Pașcani, Mariana Coșofreț a primit o pedeapsă de 4 ani și 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpă. Aceasta a fost contopită cu pedeapsa de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis, rezultând o pedeapsă de 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare.
Instanța a admis, astfel, acțiunile formulate de familia Anastasiei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să achite peste 1,5 milioane de lei cu titlu de daune morale. Hotărârea a fost pronunțată în primă instanță și nu este definitivă.
Avocatul Adrian Cuculis: „Soluția a fost greu de opținut”
Avocatul Adrian Cuculis a anunțat condamnarea și a făcut referire la durata procesului, precum și la faptul că, inițial, ancheta pentru ucidere din culpă fusese clasată.
Cum s-a produs accidentul în care a murit Anastasia
Potrivit anchetei, accidentul a avut loc pe 1 iunie 2022, în jurul orei 18:37, pe drumul sătesc DS 516, în localitatea Sticlăria, comuna Scobinți, județul Iași.
În timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere, șoferița vinovată de producerea accidentului a acroșat-o cu partea din stânga față a mașinii pe fetița de doar 4 ani. În urma impactului, micuța a decedat.
Ce s-a întâmplat inițial cu dosarul
În iulie 2022, femeia a fost trimisă în judecată pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La acel moment, Parchetul a anunțat că a dispus clasarea cauzei care viza infracțiunea de ucidere din culpă.
Avocatul Adrian Cuculis a formulat o plângere împotriva ordonanței de clasare, iar instanța a dispus întoarcerea dosarului la Parchet pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, femeia a fost trimisă în judecată și pentru ucidere din culpă.
Într-o declarație făcută la acea vreme, avocatul a descris demersurile prin care s-a ajuns la reluarea cercetărilor:
Legea Anastasia, adoptată după moartea fetiței
După accidentul în care a murit Anastasia, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, denumită în memoria fetiței de 4 ani ucise pe 1 iunie 2022, în fața casei sale.
Legea prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.