Femeia care a ucis-o pe Anastasia, fetița de 4 ani din Iași, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 11:41

Femeia care a accidentat-o mortal, în 2022, pe Anastasia, o fetiță de 4 ani din județul Iași, în timp ce conducea fără permis, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Judecătoria Pașcani a admis și acțiunile formulate de familia victimei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească daune morale de peste 1,5 milioane de lei. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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