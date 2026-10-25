Povestea tulburătoare din spatele răpirii gemenilor de 5 luni. Cum a fost mama copiilor manipulată și amenințată de români

Ies la iveală noi detalii șocante în cazul gemenilor răpiți în Capitală. Menajera, de origine din Indonezia, a fost amenințată și manipulată de cuplul de români astfel încât au determinat-o să fugă cu copiii din centrul în care se afla în Italia şi să vină în România. În iulie 2025, i-au răpit copiii, pe care i-au ţinut timp de 24 de zile. Cuplul, fiica lor minoră şi gemenii au locuit într-o maşină până când au fost depistaţi de anchetatori. Procurorii au mai spus că gemenii au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor.
Date șoc din anchetă. Mama gemenilor, menajera cuplului
Potrivit autorităților, povestea a început în Italia, în iulie anul trecut când cuplul de români a angajat-o pe femeia de origine indoneziană ca menajeră și ca bonă pentru fetița lor. Când aceștia au aflat că femeia era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine să le dea lor copiii, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici.
Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, iar menajera a fost plasată cu bebelușii într-un centru social, românca a recurs la numeroase tehnici de manipulare inclusiv prin religie sau amenințări. Totul a durat până când menajera a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din Bucureşti.
În vara acestui an, românca a determinat-o pe menajeră să îi scoată pe cei doi nou-născuţi în faţa locuinţei, sub pretextul că aceştia vor fi preluaţi de misionari ai Bisericii Catolice şi duşi la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă şi ea acolo.
Timp de 24 de zile, cei doi parteneri, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, i-au ţinut atât pe cei doi bebeluşi cât şi pe fiica lor biologică, sechestrați într-o mașină. Indivizii le asigurau celor mici hrana din cerşit şi comiterea de furturi până când, spre finalul lunii iulie au fost depistați de polițiști.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a anunțat că a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cei doi, aflați în arest preventiv. Ei au fost condamnați la 4 ani și 4 luni închisoare, respectiv 3 ani și 4 luni, ambele pedepse fiind cu executare. Procurorii au mai spus că gemenii au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor.