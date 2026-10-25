Povestea tulburătoare din spatele răpirii gemenilor de 5 luni. Cum a fost mama copiilor manipulată și amenințată de români

Publicat 25 oct. 2026, 19:01 Actualizat 25 oct. 2026, 19:06 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii șocante în cazul gemenilor răpiți în Capitală. Menajera, de origine din Indonezia, a fost amenințată și manipulată de cuplul de români astfel încât au determinat-o să fugă cu copiii din centrul în care se afla în Italia şi să vină în România. În iulie 2025, i-au răpit copiii, pe care i-au ţinut timp de 24 de zile. Cuplul, fiica lor minoră şi gemenii au locuit într-o maşină până când au fost depistaţi de anchetatori. Procurorii au mai spus că gemenii au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor.

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