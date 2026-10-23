Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București este definitivă

Publicat 23 oct. 2026, 13:51 Actualizat 23 oct. 2026, 14:06 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis, vineri, contestația formulată de DIICOT și a respins cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Decizia instanței este definitivă.

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