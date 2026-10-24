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Detalii șocante din dosarul lui Alexandru Toader. Procurorii descriu în detaliu abuzurile la care au fost supuse studentele

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 16:39
Actualizat24 oct. 2026, 16:46
SursăRealitatea PLUS

Noi detalii șocante ies la iveală din dosarul în care Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii anchetează șapte plângeri de viol, iar potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, tinerele au fost constrânse să întrețină relații sexuale cu acesta. În referatul anchetatorilor sunt descrise detalii cutremurătoare despre faptele reclamate de studente. Între timp, Tudorel Toader s-a prezentat din nou la Curtea de Apel Iași și a susținut că ”Justiția se face în sala de judecată, nu la televizor”, după ce, cu câteva ore înainte, a scris pe Facebook că totul ar fi un atac la adresa sa. Vă avertizăm că urmează detalii cu puternic impact emoțional!

Detalii șocante din referatul procurorilor

Toader Ionuț Alexandru s-a apropiat, a sărutat-o și i-a coborât pantalonii, fără să îi solicite acordul. A întors-o cu spatele și a întreținut cu aceasta un raport sexual. Fata nu a opus rezistență fizică. A crezut că opoziția ar determina nepromovarea disciplinei. Folosea o situație universitară reală: evaluarea, restanța pentru a o vulnerabiliza, pentru a o chema într-un spațiu închis și pentru a deplasa treptat discuția la viața sexuală. Se arată în referatul procurorilor

— se arată în referatul procurorilor, potrivit unor surse judiciare.

Mărturiile studentelor care au fost presate să cedeze sexual

Între timp, studentele au povestit ororile prin care ar fi trecut. Fetele spun că ar fi fost manipulate psihologic și amenințate că nu vor trece examenele dacă refuză avansurile.

A fost ca o chestiune naturală. Adică el s-a apropiat, mi-a spus foarte clar că: «Păi, că asta e soluția. Ce tot o faci atât rapid? Dacă faci un pic de sex, e clar că emoțiile tale o să scadă»

— a povestit una dintre studentele abuzate.

O altă tânără a dezvăluit că atunci ”Când am intrat în birou, am auzit cum a încuiat ușa, dar am crezut că poate sunt eu paranoică, în momentul în care mi-a zis că: «Na, și cum vrei să rezolvăm?». Am zis că: «Nu știu, presupun că o să-mi dați o altă lucrare», și mi-a zis că nu crede că putem să dăm o altă lucrare, hai să vedem că rezolvăm altfel.

Mi s-a părut dubios când a zis: „Tu n-ai nevoie de terapie, la vârsta ta, lucrurile se rezolva altfel”. Atunci m-am prins

— a spus o altă studentă.
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