Detalii șocante din dosarul lui Alexandru Toader. Procurorii descriu în detaliu abuzurile la care au fost supuse studentele

Publicat 24 oct. 2026, 16:39 Actualizat 24 oct. 2026, 16:46 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii șocante ies la iveală din dosarul în care Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii anchetează șapte plângeri de viol, iar potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, tinerele au fost constrânse să întrețină relații sexuale cu acesta. În referatul anchetatorilor sunt descrise detalii cutremurătoare despre faptele reclamate de studente. Între timp, Tudorel Toader s-a prezentat din nou la Curtea de Apel Iași și a susținut că ”Justiția se face în sala de judecată, nu la televizor”, după ce, cu câteva ore înainte, a scris pe Facebook că totul ar fi un atac la adresa sa. Vă avertizăm că urmează detalii cu puternic impact emoțional!

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