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Justitie· 1 min citire

Românii care au răpit gemenii unei femei indoneziene, condamnați la închisoare. Cum au ținut bebelușii captivi timp de 24 de zile

FOTO: Pixabay

FOTO: Pixabay

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 17:04

Românii care au răpit gemenii unei femei de cetățenie indoneziană au fost condamnați la închisoare cu executare. Cei doi, un bărbat și o femeie, au primit pedepse de 3 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 4 luni, după ce și-au recunoscut faptele în fața procurorilor.

Românii care au răpit gemenii unei femei indoneziene, condamnați la închisoare

La data de 20.10.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu doi inculpaţi, aflaţi în stare de arest preventiv, fiind stabilite pedepsele rezultante de 4 ani şi 4 luni în cazul inculpatei M.F. şi de 3 ani şi 4 luni în cazul inculpatului G.D.S., cu executare în regim de detenţie. Ambii inculpaţi au fost cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal

— a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Potrivit procurorilor, în iulie anul trecut, cuplul stabilit în Italia a primit în locuință o femeie de cetățenie indoneziană, pentru a-i ajuta la menaj și la îngrijirea fiicei lor minore.

Când inculpaţii au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i creşte, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din Bucureşti

— spun procurorii.

Planul prin care românii au încercat să ia gemenii mamei

Oamenii legii menționează că, în dimineața zilei de 2 iulie 2026, inculpata a convins-o pe femeie să scoată gemenii nou-născuți în fața locuinței, sub pretextul că aceștia urmau să fie preluați de misionari catolici și duși la Vatican, unde ar fi urmat să ajungă ulterior și ea.

În acest context, inculpatul G.D.S., având faţa acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuţi, în vârstă de 5 luni la acel moment, şi, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuţi, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpaţi, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, au ţinut cei doi bebeluşi în captivitate, împreună şi cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism şi câştigându-şi traiul din cerşit şi comiterea de furturi, fiind depistaţi de lucrătorii de poliţie la data de 25.07.2026

— se arată în în comunicatul Parchetului.

Procurorii precizează că gemenii au fost salvați și înapoiați mamei lor, iar acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Judecătoriei Sectorului 5 București.

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