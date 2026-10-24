Românii care au răpit gemenii unei femei indoneziene, condamnați la închisoare. Cum au ținut bebelușii captivi timp de 24 de zile

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 17:04

Românii care au răpit gemenii unei femei de cetățenie indoneziană au fost condamnați la închisoare cu executare. Cei doi, un bărbat și o femeie, au primit pedepse de 3 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 4 luni, după ce și-au recunoscut faptele în fața procurorilor.

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