Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile. Alexandru Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse infracțiuni de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Cadrul didactic de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ar fi profitat de poziția sa pentru a le solicita favoruri sexuale unor studente, în schimbul promovării examenelor. Tatăl său a reacționat public, susținând că dosarul reprezintă un atac la adresa sa.
Alexandru Toader, arestat preventiv după ce a fost reținut de procurori
Alexandru Toader a ajuns în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei decizii luate sâmbătă de instanța din Iași. Măsura a fost dispusă după ce, cu o zi înainte, fiul fostului ministru al Justiției fusese reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.
Ancheta vizează mai multe presupuse infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale, despre care procurorii susțin că ar fi fost comise în relația cu studente ale instituției de învățământ superior la care acesta predă.
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi profitat de autoritatea pe care i-o oferea funcția didactică și de poziția sa de superioritate față de studente.
„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași.
Procurorii au precizat că probele strânse până în prezent conturează suspiciunea rezonabilă că faptele investigate ar fi fost comise în contextul raporturilor dintre cadrul didactic și studentele sale.
Alexandru Toader este cadru didactic universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi exercitat presiuni asupra a două studente care nu reușiseră să promoveze examenele în prima sesiune.
Cele două tinere ar fi susținut că profesorul le-ar fi solicitat favoruri sexuale în schimbul promovării disciplinelor la care fuseseră evaluate.
Una dintre studente le-ar fi relatat procurorilor că ar fi cedat presiunilor și că ar fi întreținut relații sexuale cu cadrul didactic. Potrivit declarației sale, presupusele fapte s-ar fi petrecut atât în biroul acestuia din cadrul facultății, cât și ulterior, la biroul său notarial.
De asemenea, cele două studente ar fi afirmat că nu ar fi singurele persoane care ar fi trecut prin situații similare.
Acuzațiile sunt investigate de procurori, iar stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele urmează să fie făcută în cadrul procedurilor judiciare.
Tudorel Toader, prima reacție după arestarea fiului său
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a reacționat pe Facebook după ce fiul său a fost arestat preventiv. Acesta a susținut că dosarul ar reprezenta un atac îndreptat împotriva sa, prin intermediul lui Alexandru Toader.
„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader pe rețeaua de socializare.
În aceeași postare, fostul ministru a afirmat că fiul său nu ar fi cunoscut anterior acuzațiile formulate împotriva sa și că nu ar fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.
Tudorel Toader a susținut că Alexandru s-ar fi aflat în fața unui dosar despre care nu ar fi știut nimic până la prezentarea acuzațiilor și a criticat modul în care s-a ajuns la privarea acestuia de libertate.
Dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași vizează presupuse fapte de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.