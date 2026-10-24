Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile. Alexandru Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală

Publicat 24 oct. 2026, 10:13 Actualizat 24 oct. 2026, 10:17

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse infracțiuni de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Cadrul didactic de la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ar fi profitat de poziția sa pentru a le solicita favoruri sexuale unor studente, în schimbul promovării examenelor. Tatăl său a reacționat public, susținând că dosarul reprezintă un atac la adresa sa.

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