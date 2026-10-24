Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Tudorel Toader după ce fiul său a fost arestat pentru viol: „E un atac la adresa mea!”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 07:20
Actualizat24 oct. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS

Tudorel Toader a venit la Curtea de Apel Iași, unde fiul său, Ionuț Alexandru Toader, a fost reținut sub acuzația de viol și a fost adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul ministru al Justiției a refuzat să dea declarații și a plecat în grabă, însă a anunțat pe Facebook că totul este un atac la adresa sa.

Alexandru Toader ar fi agresat sexual două studente

Tudorel Toader a refuzat să dea declarații după ce fiul său a ajuns în fața procurorului sub acuzația de viol a două studente. Alexandru Toader a fost reținut de procurori. Între timp, studentele agresate au mărturisit ororile prin care au trecut. Fetele spun că au fost manipulate psihologic și amenințate că nu vor trece examenele dacă refuză avansurile.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a anunțat că ancheta vizează fapte presupus comise în relația cu studente ale universității. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului, iar în data de 23 octombrie au înaintat instanței solicitarea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„În cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar la data de 23 octombrie 2026 a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

Propunerea urmează să fie soluționată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, având în vedere calitate de notar a inculpatului, respectiv Curtea de Apel Iași”

— a declarat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe