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Justitie· 1 min citire
Tudorel Toader după ce fiul său a fost arestat pentru viol: „E un atac la adresa mea!”
Publicat24 oct. 2026, 07:20
Actualizat24 oct. 2026, 07:29
SursăRealitatea PLUS
Tudorel Toader a venit la Curtea de Apel Iași, unde fiul său, Ionuț Alexandru Toader, a fost reținut sub acuzația de viol și a fost adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul ministru al Justiției a refuzat să dea declarații și a plecat în grabă, însă a anunțat pe Facebook că totul este un atac la adresa sa.
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