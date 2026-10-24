Tudorel Toader după ce fiul său a fost arestat pentru viol: „E un atac la adresa mea!”

Publicat 24 oct. 2026, 07:20 Actualizat 24 oct. 2026, 07:29 Sursă Realitatea PLUS

Tudorel Toader a venit la Curtea de Apel Iași, unde fiul său, Ionuț Alexandru Toader, a fost reținut sub acuzația de viol și a fost adus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fostul ministru al Justiției a refuzat să dea declarații și a plecat în grabă, însă a anunțat pe Facebook că totul este un atac la adresa sa.

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