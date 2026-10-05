Tudorel Toader, despre desemnarea premierului: „Obiectivul este o majoritate minimă de 233 de voturi”. Declarații exclusive la Realitatea PLUS

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre negocierile pentru formarea noului Guvern și despre desemnarea viitorului premier. Acesta consideră că principala miză a consultărilor politice este obținerea unei majorități parlamentare de cel puțin 233 de voturi, necesară pentru învestirea unui Guvern cu puteri depline.
Tudorel Toader: „Obiectivul este o majoritate minimă de 233 de voturi”
Tudorel Toader susține că partidele care vor intra la guvernare trebuie să își susțină candidatul pentru funcția de premier, astfel încât acesta să poată obține sprijinul necesar în Parlament.
„Nu trebuie să ne facem iluzia că se va ajunge la consens. Obiectivul este o majoritate minimă de 233 de voturi, pentru ca să fie investit un guvern cu puteri depline”, a declarat fostul ministru al Justiției, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Potrivit acestuia, miza actualelor negocieri este evitarea unui nou blocaj politic, după perioada în care mai multe formule guvernamentale nu au reușit să obțină susținerea necesară.
„Partidele trebuie să-și susțină favoritul”
Fostul ministru al Justiției consideră că partidele care negociază intrarea la guvernare trebuie să vină cu un candidat pe care să îl poată susține ulterior în Parlament.
„Partidele care merg la guvernare — eu aș spune oficial: în guvern — trebuie să-și susțină favoritul, ca acesta să poată obține o majoritate. După aceea, președintele va spune care este persoana care poate forma majoritatea minimă de 233 de voturi”, a explicat Tudorel Toader.
Declarațiile vin într-un moment în care negocierile politice pentru desemnarea premierului sunt în plină desfășurare, iar partidele încearcă să găsească o formulă care să poată trece de votul Parlamentului.
Tudorel Toader: Premierul desemnat va obține votul Parlamentului
În opinia lui Tudorel Toader, există șanse ca actualul proces de desemnare să se încheie cu formarea unui Guvern care să primească votul de învestitură.
„Eu nu cred că se va ajunge acolo. Eu cred că cel care va fi astăzi desemnat va forma majoritatea necesară și va obține votul de învestitură”, a afirmat fostul ministru al Justiției.
Astfel, Toader anticipează că persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.
Miza negocierilor: interesul național și calculele partidelor
Tudorel Toader a atras atenția și asupra calculelor politice care însoțesc negocierile pentru formarea noului Executiv.
În timp ce interesul național este invocat ca principal argument pentru găsirea unei soluții politice, fostul ministru consideră că partidele au propriile interese pe care trebuie să le protejeze.
„Sigur, vine vorba despre interesul românilor și despre interesul național. Știm asta. Dar tot atât de adevărat este faptul că partidele nu vor să-și piardă oamenii și pozițiile, pentru că mulți dintre ei își pot pierde locurile din Parlament”, a mai spus Tudorel Toader la Realitatea PLUS.
În acest context, desemnarea premierului și formarea unei majorități parlamentare reprezintă principalele obiective ale negocierilor politice din această perioadă.