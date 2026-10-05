Tudorel Toader, despre desemnarea premierului: „Obiectivul este o majoritate minimă de 233 de voturi”. Declarații exclusive la Realitatea PLUS

Publicat 5 oct. 2026, 13:51 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre negocierile pentru formarea noului Guvern și despre desemnarea viitorului premier. Acesta consideră că principala miză a consultărilor politice este obținerea unei majorități parlamentare de cel puțin 233 de voturi, necesară pentru învestirea unui Guvern cu puteri depline.

Distribuie articolul