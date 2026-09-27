Tudorel Toader, mesaj tranșant pentru Dominic Fritz: „Nimeni nu poate răsturna decizia Curții Constituționale”

Publicat 27 sept. 2026, 18:10 Sursă Realitatea PLUS

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a criticat în exclusivitate la Realitatea PLUS declarațiile făcute de Dominic Fritz la adresa Curții Constituționale. Acesta susține că deciziile CCR sunt obligatorii și că un demnitar trebuie să le respecte, chiar dacă, în calitate de om politic, poate să își exprime nemulțumirea.

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