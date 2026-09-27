Vicepreședintele ANCOM, după ce SUA s-ar fi implicat în debarcarea guvernului: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan, deși o merita din plin”

Publicat 27 sept. 2026, 11:14 Sursă Realitatea PLUS

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a lansat un atac dur la adresa celor care acuză Statele Unite de implicare în politica românească. Într-o postare pe Facebook, el i-a numit „noii idioți utili ai Rusiei” și a susținut că nu ar fi fost „o mare tragedie” dacă SUA ar fi contribuit la căderea Guvernului Bolojan. Popescu a afirmat însă că americanii nu au provocat schimbarea Executivului.

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