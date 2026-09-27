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Politica· 2 min citire

Vicepreședintele ANCOM, după ce SUA s-ar fi implicat în debarcarea guvernului: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan, deși o merita din plin”

Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM

Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM

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Scris deDarius Stănescu
Publicat27 sept. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a lansat un atac dur la adresa celor care acuză Statele Unite de implicare în politica românească. Într-o postare pe Facebook, el i-a numit „noii idioți utili ai Rusiei” și a susținut că nu ar fi fost „o mare tragedie” dacă SUA ar fi contribuit la căderea Guvernului Bolojan. Popescu a afirmat însă că americanii nu au provocat schimbarea Executivului.

„Noii idioți utili ai Rusiei”

„Au sărit «suveraniștii» europeni, noii idioți utili ai Rusiei”, a scris Pavel Popescu, acuzându-i că alimentează sentimentul antiamerican din România. Reacția sa vine după relatări privind o posibilă implicare a Washingtonului în căderea Guvernului Bolojan.

The Wall Street Journal a scris că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat la o cină că Washingtonul a contribuit la schimbarea guvernului român. Avocatul ambasadoarei a contestat descrierea conversației.

Ce spune despre Guvernul Bolojan

„La cum arată azi scena politică românească, nu cred că ar fi fost o mare tragedie ca SUA să fi dat jos guvernul Bolojan, cel mai antiamerican guvern din ultimii zeci de ani”, a scris vicepreședintele ANCOM. Caracterizarea guvernului drept „cel mai antiamerican” îi aparține lui Popescu.

El a respins totuși ideea că Statele Unite ar fi determinat căderea Executivului: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan. Deși o merita din plin.” Popescu nu a prezentat în postarea citată dovezi care să clarifice rolul Washingtonului.

Avertisment privind relația cu SUA

Pavel Popescu le-a cerut criticilor să se oprească, susținând că discursul antiamerican ar putea afecta relația României cu Statele Unite indiferent de cine va conduce administrația americană: „Dacă peste vreo 2 ani vor veni la putere în SUA cei pe care îi voiați voi (...) nu vor mai avea nici ei cu cine să vorbească aici, că românii îi vor alunga cu pietre.”

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