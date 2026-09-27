Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Vicepreședintele ANCOM, după ce SUA s-ar fi implicat în debarcarea guvernului: „Nu l-au dat americanii jos pe Bolojan, deși o merita din plin”
Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM
Publicat27 sept. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS
Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a lansat un atac dur la adresa celor care acuză Statele Unite de implicare în politica românească. Într-o postare pe Facebook, el i-a numit „noii idioți utili ai Rusiei” și a susținut că nu ar fi fost „o mare tragedie” dacă SUA ar fi contribuit la căderea Guvernului Bolojan. Popescu a afirmat însă că americanii nu au provocat schimbarea Executivului.
Citește și
- 11:24Companiile de stat cu pierderi ar putea fi privatizate sau închise. Programul de guvernare prevede și reduceri de personal
- 08:41Ratingul României, decis pe 2 octombrie: ce se întâmplă cu Guvernul Mureșan înainte de verdictul S&P
- 07:40Dumitru Dragomir, despre disputa dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Va fi bătălia între Franța și Germania pe teritoriul României”
- 07:19Dumitru Dragomir, despre un posibil guvern PSD-AUR: „Depinde de Europa, nu de Nicușor Dan”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News