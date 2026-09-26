Radu Marinescu atacă dur programul lui Siegfried Mureșan pe Justiție: „Nu este reformist, ci orwellian”

Radu Marinescu critică dur capitolul dedicat Justiției din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Fostul ministru susține că documentul este vag, conține prea multe formulări generale și nu oferă suficiente soluții concrete pentru problemele sistemului judiciar.
Criticile vin în ziua în care Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Capitolul dedicat Justiției cuprinde 18 măsuri și propune, printre altele, modificări privind alegerea membrilor CSM, Inspecția Judiciară, competențele șefilor parchetelor și eficientizarea sistemului judiciar.
Marinescu acuză o tentativă de slăbire a independenței justiției
Radu Marinescu spune că programul pune accentul pe reorganizarea puterii în interiorul sistemului judiciar și consideră că unele dintre măsurile propuse ar putea afecta independența Justiției. Aceasta este interpretarea fostului ministru asupra documentului prezentat de viitorul Cabinet.
„Consider că este un program a cărui țintă evidentă și nedisimulată este slăbirea independenței justiției, a capacității sale intrinseci de apărare față de imixtiunea politică”, afirmă Marinescu.
El contestă și ideea că în sistem ar exista o problemă majoră legată de independența magistraților față de conducerile instituțiilor judiciare. Marinescu susține că evaluările și consultările făcute până acum nu ar fi confirmat existența unui fenomen generalizat de „persecuție internă” sau de folosire abuzivă a procedurilor împotriva magistraților.
Critici privind schimbarea modului de alegere a membrilor CSM
O parte importantă a programului de guvernare se referă la Consiliul Superior al Magistraturii. Documentul propune modificarea sistemului de alegere a membrilor CSM, inclusiv prin introducerea unui mecanism electoral mai larg la nivel național. Radu Marinescu se opune acestei variante și susține că mecanismul ar împrumuta prea mult din modelul alegerilor politice.
„Politicul dorește să imprime matricea sa electorală sistemului de justiție”, susține Marinescu.
Fostul ministru afirmă că un asemenea sistem ar putea modifica raporturile dintre magistrații de la diferite niveluri ale instanțelor și parchetelor. El critică și ideea schimbării modului în care sunt constituite colegiile de conducere, despre care spune că o formulă asemănătoare a mai fost folosită și a generat conflicte și blocaje administrative.
Marinescu spune că unele proiecte de digitalizare sunt deja finalizate
Criticile vizează și partea de digitalizare. Programul Mureșan include măsuri pentru continuarea transformării digitale a sistemului judiciar și pentru folosirea inteligenței artificiale în anumite procese. Marinescu susține însă că unele dintre proiectele prezentate drept obiective pentru perioada următoare sunt deja implementate. El indică ECRIS V și Dosarul Electronic Național și spune că digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale erau deja asumate drept priorități. În opinia sa, simpla includere a acestora într-un nou program nu reprezintă automat o reformă nouă.
Fostul ministru critică și propunerile privind Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. El susține că mutarea ANABI în subordinea Ministerului Afacerilor Interne nu ar rezolva problemele structurale ale instituției. Și capitolul privind combaterea corupției este considerat insuficient de Marinescu. Programul Mureșan menționează combaterea corupției printre prioritățile din domeniul Justiției și propune inclusiv limitarea posibilității procurorului general și a procurorului-șef DNA de a interveni în anumite dosare instrumentate de procurorii de caz. Marinescu spune însă că lipsesc măsuri mai detaliate pentru recuperarea produsului infracțional, combaterea evaziunii fiscale și dezvoltarea cooperării judiciare internaționale.
„Monitorizarea” proceselor statului, comparată cu un mecanism „Big Brother”
Un alt punct contestat este propunerea ca Ministerul Justiției să urmărească, printr-o structură specială, litigiile în care sunt implicate autorități ale administrației publice. Radu Marinescu cere explicații privind limitele unui asemenea mecanism și modul concret în care ar urma să funcționeze. El compară ideea cu un sistem de tip „Big Brother” și susține că trebuie clarificat dacă și în ce măsură o asemenea structură poate interveni în raport cu procesele aflate pe rolul instanțelor.
Programul propus de Siegfried Mureșan include și măsuri pentru accelerarea soluționării dosarelor aflate aproape de termenul de prescripție. Marinescu susține însă că această problemă trebuie abordată diferit în funcție de momentul în care au fost comise faptele. El invocă diferențele dintre dosarele care privesc fapte comise după modificările legislative din 2022 și cauzele mai vechi, pentru care instanțele trebuie să aplice legislația și jurisprudența existente. Fostul ministru reclamă și lipsa unor măsuri mai detaliate privind criminalitatea gravă și recuperarea prejudiciilor produse prin infracțiuni.
„Programul nu este reformist, ci orwellian”
În finalul mesajului său, Radu Marinescu respinge ideea că măsurile propuse ar reprezenta o reformă reală a sistemului judiciar și folosește una dintre cele mai dure formulări din atacul său la adresa programului.
„Programul nu este reformist ci orwellian. Manipulează limbajul, vrea să rescrie realitatea inclusiv prin echipe de zgomote și mult fum, pentru un control efectiv al justiției”, susține Marinescu.
El anunță și că PSD va vota împotriva Guvernului propus de Siegfried Mureșan. De cealaltă parte, premierul desemnat a prezentat programul drept unul „extrem de concret”, care cuprinde 372 de măsuri. Mureșan a depus documentul sâmbătă la Parlament, alături de lista miniștrilor, înaintea audierilor și a votului de învestitură.
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