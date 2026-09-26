Radu Marinescu atacă dur programul lui Siegfried Mureșan pe Justiție: „Nu este reformist, ci orwellian”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 sept. 2026, 17:40

Radu Marinescu critică dur capitolul dedicat Justiției din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Fostul ministru susține că documentul este vag, conține prea multe formulări generale și nu oferă suficiente soluții concrete pentru problemele sistemului judiciar.

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