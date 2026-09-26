Siegfried Mureșan, după depunerea programului de guvernare: „Am reușit să finalizăm un program extrem de concret, cu 372 de măsuri”
Siegfried Mureșan în Parlament
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. El a fost însoțit de Cătălin Drulă, din partea USR, și de Tánczos Barna, din partea UDMR.
UPDATE
Am depus în această dimineață la Senatul României și la Camera Deputaților, conform articolului 103 din Constituția României, în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun și lista completă a miniștrilor.
„Am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România”
În doar cinci zile am reușit să elaborăm împreună cu colegii, cu experții, cu specialiștii din cele trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România, am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România și am reușit să depunem o listă de miniștri, miniștri capabili, responsabili, serioși, care să implementeze programul de guvernare
Așa cum am spus, pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare și apoi miniștrii, apoi vom decide miniștrii pentru implementarea acestui program de guvernare. În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare și tot în cursul zilei de ieri organele statutare ale Uniunii Democrate Maghiare din România, ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați România, în această ordine, în cursul după-amiezei de ieri, organele statutare ale acestor trei partide au validat programul de guvernare și lista de miniștri.
„Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură”
Am să vă spun câteva cuvinte despre programul de guvernare și apoi am să vă spun câteva cuvinte despre cabinetul de miniștri.
Programul de guvernare pornește de la viziunea pe care noi, ca trei partide reformatoare, o avem pentru România, o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului. Prin acest program de guvernare propunem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.
O Românie modernă, cu mai puțină birocrație și cu servicii care să funcționeze pentru oameni. O Românie prosperă, în care oamenii să poată trăi mai bine, în care să nu se zbată de la o lună la alta doar pentru a-și plăti cheltuielile.
O Românie dreaptă, în care legea este lege și dacă știi că respecți legea, nu ai a te teme, iar cel care nu respectă legea va fi tras la răspundere rapid, conform legilor în vigoare.
O Românie sigură, în care să protejăm cetățenii alături de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide și-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă și ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creștere economică și de dezvoltare.
Pentru ca dezvoltarea să fie reală, ea trebuie să înceapă cu statul și tocmai de aceea prima parte a programului de guvernare, primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului, vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister.
Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare și fiecare vicepremier va avea un portofoliu.
„Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat”
Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant, vor fi listate la bursă sau privatizate, în orice caz administrate mai bine. Vor investi. Managementul performant pe care îl vom instala va absorbi fonduri europene, va face investiții pentru ca aceste companii de stat să ofere servicii cât mai bune pentru oameni și să facă și profit pentru statul român.
„Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean”
Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, oamenii să știe că nu se mai plimbă de la un ghișeu la altul pentru aceleași chestiuni. Nu vom crește TVA-ul și, de îndată ce ne vom permite, vom avea o revenire a cotei de TVA la 19%.
Vom menține cota unică în vigoare. Vom investi în viitorul copiilor și al familiilor. Lansăm pentru prima dată un program numit Contul Viitorului. În primul an de viață, părinții vor putea deschide un cont de economii și de investiții pe numele copilului pentru a-i crea un capital de start în viață, pentru educație, pentru formare, pentru mai târziu. Ne axăm pe absorbția tuturor fondurilor europene.
În primele săptămâni de mandat, guvernul pe care noi îl vom forma va încheia negocierile cu Comisia Europeană pentru a absorbi ultimele fonduri care trebuie să vină din Planul Național de Redresare și Reziliență și cu PNRR-ul bine încheiat guvernul se va concentra pe absorbția fondurilor europene care ne stau la dispoziție până în anul 2027, accelerăm și construcția autostrăzilor deja începute.
„Vom pune capăt delegărilor și promovărilor discreționare”
Pentru o Românie dreaptă, am văzut cu toții documentarele, știm cu toții care sunt lucrurile ce trebuie făcute în justiție. Vom pune capăt delegărilor și promovărilor discreționare, vom garanta complet o stabilă și o repartizare aleatorie a dosarelor.
Pentru o Românie sigură, alături de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, antidrone. Și trebuie să spunem oamenilor adevărul, va trebui să investim mai mult, mai rapid și pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a fi siguri, pentru a face față provocărilor de la frontiera României.
Pentru a ne permite să investim în securitate și apărare avem nevoie de o economie puternică, de bugete echilibrate și tocmai de aceea stimularea sectorului privat, gestionarea cu responsabilitate a banului public, reducerea risipei sunt atât de importante. Dar, cum am spus, schimbarea trebuie să înceapă cu statul, de aceea integritate, transparență și competență. Asta așteptăm de la toți reprezentanții guvernului la nivelul administrației și exact asta propunem și prin echipa de miniștri.
Cum am spus, guvernul va avea același număr de ministere ca până acum, nu splităm ministere, nu creăm ministere adiționale și guvernul va avea doar trei vicepremieri, fiecare dintre ei cu portofoliu.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Depunerea documentelor marchează următoarea etapă în procedura de învestire a Cabinetului propus de PNL, USR și UDMR. Potrivit calendarului anunțat anterior, miniștrii propuși urmează să fie audiați în comisiile parlamentare, iar apoi Guvernul va fi supus votului în plen, la începutul săptămânii viitoare.
Guvernul propus are 16 ministere
Conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat vineri programul de guvernare și propunerile pentru cele 16 ministere. Cabinetul propus include trei vicepremieri cu portofolii, câte unul din fiecare partid: Mircea Abrudean, din partea PNL, Radu Miruță, din partea USR, și Tánczos Barna, din partea UDMR.
Cătălin Drulă este propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar Tánczos Barna pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Lista mai cuprinde, între alții, pe Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Țoiu la Afaceri Externe și Andrea Chiș la Justiție.
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