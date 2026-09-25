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Politica· 1 min citire
Ministerul Energiei a plătit peste 35 de milioane de euro prin PNRR în ultima săptămână
Euro
Ministerul Energiei a efectuat plăți de 35,06 milioane de euro pentru proiecte finanțate prin PNRR în perioada 21–25 septembrie 2026. De la începutul anului, suma plătită beneficiarilor a depășit 367 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de instituție.
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