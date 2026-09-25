Ministerul Energiei a plătit peste 35 de milioane de euro prin PNRR în ultima săptămână

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 17:02

Ministerul Energiei a efectuat plăți de 35,06 milioane de euro pentru proiecte finanțate prin PNRR în perioada 21–25 septembrie 2026. De la începutul anului, suma plătită beneficiarilor a depășit 367 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de instituție.

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