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Ministerul Energiei a plătit peste 35 de milioane de euro prin PNRR în ultima săptămână

Euro

Euro

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 sept. 2026, 17:02

Ministerul Energiei a efectuat plăți de 35,06 milioane de euro pentru proiecte finanțate prin PNRR în perioada 21–25 septembrie 2026. De la începutul anului, suma plătită beneficiarilor a depășit 367 de milioane de euro, potrivit datelor comunicate de instituție.

Plățile cumulate depășesc 579 de milioane de euro

De la lansarea programului, Ministerul Energiei a virat beneficiarilor proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență peste 579 de milioane de euro. Peste 367 de milioane de euro din această sumă au fost plătite în 2026, conform situației prezentate de minister.

În intervalul 21–25 septembrie, instituția a autorizat și șase cereri de transfer, în valoare totală de 12,10 milioane de euro. Această sumă reprezintă cereri autorizate, distincte de cele 35,06 milioane de euro plătite în aceeași perioadă.

Alte șapte cereri sunt în procesare

Ministerul Energiei mai analizează șapte cereri de transfer, care însumează aproximativ 47,18 milioane de euro. Toate au fost depuse în trimestrul al treilea al acestui an. Sumele aferente acestor dosare nu sunt incluse în plățile deja efectuate.

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