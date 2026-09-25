Agenda lui Siegfried Mureșan la Bruxelles: puține teme despre România, zeci de întâlniri despre Republica Moldova, Ucraina și dosare europene

Agenda publică a lui Siegfried Mureșan din ultimul an a fost dominată de teme europene, de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și războiul din Ucraina până la bugetul comunitar, decarbonizare și reglementarea piețelor digitale. O analiză Realitatea PLUS a întâlnirilor sale de lucru arată că subiectele dedicate explicit României au fost mult mai puține.
Datele publicate de Parlamentul European arată că Mureșan, care conduce Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară de asociere UE-Republica Moldova și este membru în comisiile pentru bugete și afaceri economice și monetare, a avut numeroase întâlniri legate tocmai de aceste domenii.
Republica Moldova și Ucraina, printre temele frecvente ale agendei
Potrivit analizei prezentate de Realitatea PLUS, în agenda europarlamentarului apar cel puțin 15 întâlniri de lucru legate de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și alte aproximativ 10 care au avut în centru războiul din Ucraina. În paralel, o parte importantă a discuțiilor a vizat teme generale ale Uniunii Europene, în special cadrul financiar multianual.
Agenda oficială a Parlamentului European confirmă mai multe întâlniri dedicate integrării Republicii Moldova în UE. Spre exemplu, în noiembrie și decembrie 2025, Mureșan a avut discuții cu premierul Republicii Moldova, cu reprezentanți ai European Business Association Moldova, dar și pe tema parteneriatului dintre România și Republica Moldova.
În iunie 2026, agenda sa include și o întâlnire cu Apple pe tema Digital Markets Act, regulamentul european privind piețele digitale, precum și o discuție cu reprezentanții ALRO despre competitivitate și decarbonizare.
O întâlnire dedicată situației politice din România apare în luna mai
Printre întâlnirile declarate în 2026 apare și una din 25 mai, cu reprezentanții Konrad-Adenauer-Stiftung România, având ca temă situația politică din România. Aceasta s-a desfășurat într-o perioadă marcată de criza politică de la București.
Analiza agendei publice arată astfel că România apare printre subiectele discutate de europarlamentar, însă mult mai rar decât dosarele europene de care acesta s-a ocupat în funcțiile sale de la Bruxelles. Printre acestea se numără cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, pentru care Siegfried Mureșan este raportor.
Mureșan nu are încă voturile necesare pentru învestirea Guvernului
Discuțiile despre activitatea sa de la Bruxelles apar în momentul în care Siegfried Mureșan încearcă să obțină susținerea necesară pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat a anunțat că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Cabinetului.
Mureșan încearcă astfel să obțină sprijin suplimentar în Parlament și a anunțat discuții inclusiv cu PSD. Negocierile pentru formarea viitorului Guvern continuă, în condițiile în care premierul desemnat trebuie să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor înaintea votului de învestitură.
În acest moment, formula PNL-USR-UDMR nu îi asigură singură majoritatea necesară. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea.net, Mureșan pornește de la sprijinul a 169 de parlamentari și are nevoie de voturi suplimentare pentru a ajunge la pragul de 233.