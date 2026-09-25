Agenda lui Siegfried Mureșan la Bruxelles: puține teme despre România, zeci de întâlniri despre Republica Moldova, Ucraina și dosare europene

Publicat 25 sept. 2026, 10:51 Sursă Realitatea PLUS

Agenda publică a lui Siegfried Mureșan din ultimul an a fost dominată de teme europene, de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și războiul din Ucraina până la bugetul comunitar, decarbonizare și reglementarea piețelor digitale. O analiză Realitatea PLUS a întâlnirilor sale de lucru arată că subiectele dedicate explicit României au fost mult mai puține.

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