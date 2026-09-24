Drone la granița României. Radu Miruță: „A fost o noapte agitată”. 8 avioane, ridicate de la sol

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, afirmă că noaptea de miercuri spre joi a fost una „agitată”, în contextul în care mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței cu România, iar una dintre acestea a pătruns chiar în spațiul aerian național, unde s-a și prăbu;it. Potrivit ministrului, opt avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea dronelor.
Radu Miruță a declarat că, începând de la miezul nopții, radarele Ministerului Apărării au detectat drone care se aflau în spațiul aerian al Ucrainei. Ministrul a precizat că cele mai multe dintre acestea au rămas pe teritoriul ucrainean, însă una dintre drone a pătruns în România.
„A fost o noapte agitată. Începând cu miezul nopţii, au fost văzute pe radarul Ministerului Apărării drone în spaţiu aerian din Ucraina. Cele mai multe au avut desfăşurare doar în Ucraina. Dimineaţă, la 6.26, una dintre aceste drone - pe care noi o aveam în monitorizare - a intrat pentru 4 minute în spaţiu aerian românesc. A fost o noapte cu multe resurse ale Armatei Române puse la dispoziţie pentru a apăra spaţiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare”, a declarat, joi, Radu Miruţă, la RFI.
Ministrul a explicat că toate cele opt aeronave nu au fost ridicate pentru aceeași dronă, unele acțiuni fiind preventive, respectiv pentru monitorizarea aparatelor de zbor care ar fi putut intra în spațiul aerian românesc.
„Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spaţiu aerian românesc”, a explicat el.
Miruță spune că este nevoie de un protest diplomatic
Ministrul interimar al Apărării consideră că pătrunderea dronei în spațiul aerian al României reprezintă o situație care necesită o reacție diplomatică.
„Cred că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere faptul că, totuşi, România nu este o ţară aflată în război, având în vedea regulile de drept internaţional, care spun extraordinar de clar că producătorul dronei respective este responsabil despre respectarea regulilor internaţionale, ajung în alte spaţii aerene unde au sau nu au voie”, a arătat Miruță.
România, pregătită să intervină împotriva dronelor
Potrivit ministrului, România este determinată să intervină împotriva dronelor, însă o eventuală decizie de a deschide focul trebuie să țină cont de siguranța populației. El a subliniat că intervenția nu poate fi tratată ca o simplă operațiune, întrucât există riscul ca resturile unei drone doborâte să ajungă în zone populate.
„Lumea trebuie să înţeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău. Adică, dincolo de bifa că am dat cu o dronă jos, dacă este afectată o zonă populată, dacă există riscul pentru oameni ca din lovirea acestei drone să cadă pe case, pe zone populate, pe şcoli, pe spitale, lucrurile astea sunt avute cu prioritate în vedere”, a menționat Radu Miruță.
Drona care a intrat în România s-a prăbușit în județul Suceava
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în nordul județului Botoșani. Două aeronave F-16 românești au decolat pentru monitorizarea situației. Ținta a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. La ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județele Botoșani și Suceava.
Ulterior, MApN a anunțat că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian românesc, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. La fața locului a fost identificată o dronă de mici dimensiuni.
Alertă și în apropierea graniței cu România
În noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de ținte aeriene a fost detectat și în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
La ora 04:41 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar alerta a încetat la ora 05:44.