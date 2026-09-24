Drone la granița României. Radu Miruță: „A fost o noapte agitată”. 8 avioane, ridicate de la sol

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 sept. 2026, 12:42

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, afirmă că noaptea de miercuri spre joi a fost una „agitată”, în contextul în care mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței cu România, iar una dintre acestea a pătruns chiar în spațiul aerian național, unde s-a și prăbu;it. Potrivit ministrului, opt avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea dronelor.

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