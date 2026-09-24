Dronă prăbușită în județul Suceava, în apropierea localității Solca. Alerte aeriene și în Botoșani: precizările MApN - FOTO&VIDEO

Publicat 24 sept. 2026, 08:30 Actualizat 24 sept. 2026, 09:23

O dronă s-a prăbușit joi dimineață în pădurea din localitatea Solca din județul Suceava. Informația, susținută inițial de martori, a fost confirmată ulterior și de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN). O alertă aeriană cu drone a fost dată în noaptea de 23 spre 24 septembrie, în nordul județului Tulcea. Alerta în acest caz a încetat la ora 05.44, iar autoritățile au transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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