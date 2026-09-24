Dronă prăbușită în județul Suceava, în apropierea localității Solca. Alerte aeriene și în Botoșani: precizările MApN - FOTO&VIDEO

O dronă s-a prăbușit joi dimineață în pădurea din localitatea Solca din județul Suceava. Informația, susținută inițial de martori, a fost confirmată ulterior și de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN). O alertă aeriană cu drone a fost dată în noaptea de 23 spre 24 septembrie, în nordul județului Tulcea. Alerta în acest caz a încetat la ora 05.44, iar autoritățile au transmis că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
UPDATE - "În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale", informează MApN.
Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.
Potrivit sursei citate, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Potrivit publicației Monitorul de Suceava, drona care a ajuns joi dimineața în județul Suceava, pentru care a fost emis și un mesaj RO-ALERT, a fost doborâtă de avioanele de vânătoare trimise de Armată, sau s-a prăbușit, în zona Poieni - Solca.
O altă publicație locală, Suceava Live, scrie, de asemenea, că - potrivit primelor informații neoficiale - drona pentru care a fost emis mesajul Ro-alert s-ar fi prăbușit pe raza orașului Solca, la granița cu satul Poiana Micului.
Fragment dronă/ Foto: Facebook Suceava Fail
Zona este delimitată de autoritățile ajunse la fața locului, mai arată publicația menționată.
Alertă aeriană în Botoșani și Tulcea. O țintă a pătruns în spațiul aerian al României
Alertă aeriană în nordul țării, joi dimineață, 24 septembrie, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. Potrivit semnalelor radar, ținta a pătruns ulterior în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 românești au decolat pentru monitorizarea situației.
Țintă aeriană detectată în apropierea graniței, în Botoșani
În dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava. La ora 06.26, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din cele două județe.
Alertă aeriană și în nordul județului Tulcea
Un alt incident a fost semnalat în noaptea de 23 spre 24 septembrie, când un grup de ținte aeriene a fost detectat în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
În cazul incidentului din zona Chilia Veche, la ora 04.41 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 05.44.