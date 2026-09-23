Exercițiu militar de amploare la Mihail Kogălniceanu. Piloții români se pregătesc pentru misiuni în care fiecare secundă contează

Publicat 23 sept. 2026, 21:19 Sursă Realitatea PLUS

La baza NATO Mihail Kogălniceanu, militarii români se pregătesc pentru scenarii în care timpul de reacție poate face diferența dintre viață și moarte. Realitatea Plus a avut acces în exclusivitate la antrenamentele piloților de elicoptere și ale militarilor din Forțele pentru Operații Speciale, într-un exercițiu care pune în prim-plan misiuni complexe, de la inserția trupelor până la recuperarea unor piloți catapultați în Marea Neagră.

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