Exercițiu militar de amploare la Mihail Kogălniceanu. Piloții români se pregătesc pentru misiuni în care fiecare secundă contează

La baza NATO Mihail Kogălniceanu, militarii români se pregătesc pentru scenarii în care timpul de reacție poate face diferența dintre viață și moarte. Realitatea Plus a avut acces în exclusivitate la antrenamentele piloților de elicoptere și ale militarilor din Forțele pentru Operații Speciale, într-un exercițiu care pune în prim-plan misiuni complexe, de la inserția trupelor până la recuperarea unor piloți catapultați în Marea Neagră.
Jurnaliștii Realitatea Plus Cosmina Balint și Nicu Cernat transmit din baza de la Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai importante poziții strategice ale NATO de pe flancul estic.
Piloții români exersează misiuni alături de Forțele pentru Operații Speciale
În timpul zborului, fiecare secundă este importantă, iar orice eroare poate avea consecințe grave într-o situație reală. Tocmai de aceea, echipajele militare repetă scenarii care pot fi puse în practică în orice moment.
Militarii Forțelor pentru Operații Speciale se află la bordul unui elicopter IAR 330 Puma LRM, aparat adaptat pentru astfel de misiuni. Echipajele de zbor sunt pregătite suplimentar pentru intervenții desfășurate împreună cu militarii specializați în operații dificile.
De la baza Mihail Kogălniceanu, militarii urmează să ajungă la platforma Neptun Deep, unde vor pune în practică un scenariu care, în funcție de evoluția unei situații reale, ar putea deveni necesar.
Pentru piloții implicați, pregătirea nu se bazează exclusiv pe exerciții. Echipajele românești au participat de-a lungul timpului la numeroase misiuni în teatre de operații din diferite zone ale lumii.
„Folosim tehnica din cadrul Bazei 57 pentru a executa misiunile 100 % cum le am face și în mod real”
Căpitan-comandorul Neagu George, pilot, a explicat pentru Realitatea Plus cât de important este ca scenariile exersate să fie cât mai apropiate de condițiile unei misiuni reale.
„Așa cum ne planificăm exercițiile împreună, așa executăm și misiunea în mod real. Folosim tehnica din cadrul Bazei 57 pentru a executa misiunile 100 % cum le-am face și in mod real. Suntem un nume important în ceea ce înseamnă Alianța Nord Atlantică”, a spus Neagu George, pilot căpitan-comandor.
Pregătirea comună le permite militarilor să exerseze coordonarea dintre echipajele de zbor și forțele care trebuie transportate sau sprijinite în cadrul unei misiuni.
Militarii se pregătesc pe fondul provocărilor de securitate
Antrenamentele au loc într-un context în care Alianța Nord-Atlantică și-a consolidat măsurile de apărare după invazia Rusiei în Ucraina. Incursiunile cu drone, încălcările spațiului aerian și acțiunile hibride sunt printre situațiile pentru care militarii trebuie să fie pregătiți să reacționeze.
Gabriel Goagă, comandantul Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu, a vorbit despre necesitatea pregătirii permanente și a exercițiilor desfășurate împreună cu aliații.
„După invazia Rusiei în Ucraina avem un război care se desfășoară la granițele noastre, avem provocări săptămânale, să nu zic zilnice, incursiuni în spațiul aerian național, ne pregătim, de aceea facem și acest tip de exerciții, lucrăm împreună cu aliații, ne pregătim împreună, ne antrenăm împreună, ne antrenăm împreună, desfășurăm exerciții pentru a fi gata în orice moment de a răspunde provocărilor. Suntem pregătiți”, a spus Gabriel Goagă, comandantul Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu.
Elicopterele sunt verificate înainte de fiecare misiune
Pregătirea pentru o misiune nu începe odată cu decolarea. Înainte ca elicopterele să ajungă în aer, echipele tehnice verifică aparatele până la cele mai mici detalii.
Pentru personalul tehnic, fiecare verificare are o miză directă asupra siguranței echipajului care urmează să opereze aparatul de zbor.
„Viata pilotilor depinde de noi ne facem treaba cu strictete. Nu exista loc de greseală”, a spus Păturaru Cătălin, inginer tehnic.