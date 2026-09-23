Alexia Tudose, fata cu brațele replantate la Iași, din nou în sala de operație. Ce au descoperit medicii

Povestea Alexiei Tudose este una despre șansă și miracole. Adolescenta a supraviețuit unui teribil accident rutier, în urma căruia i-au fost amputate ambele brațe. Medicii au reușit să-i replanteze brațele, dar recuperarea a însemnat multe intervenții chirurgicale dificile. Tânăra a fost supusă unei noi operații la brațul drept. Părinții fetei le-au pierdut numărul, dar să tot fie vreo 20 de intervenții.
Alexia Tudose și fratele ei au fost implicați, pe 16 decembrie 2022, într-un grav accident rutier, care a avut loc la Pașcani. Autocarul în care se aflau alături de colegii din ansamblul folcloric din care făceau parte s-a răsturnat. În urma impactului puternic, fetei i-a fost smuls complet un braț, iar celălalt a rămas atașat doar într-un țesut extrem de subțire. Eric, fratele ei cu un an mai mare, și-a păstrat sângele rece, a căutat prin întuneric și a recuperat brațul smuls al surorii lui, pe care l-a dat medicilor de pe Ambulanță. Prezența de spirit a fratelui său i-a salvat viața Alexiei.
După o intervenție chirurgicală de 20 de ore, o echipă de medici din Iași, coordonată de dr. Sidonia Susanu, i-a replantat adolescentei de 15 ani membrele afectate. De-a lungul anilor, au urmat multe alte operații. Miercuri dimineață, 23 septembrie 2026, Alexia a intrat din nou în sala de operații.
”Alexia este operată din nou la brațul drept, brațul pe care îl folosește cel mai bine. La această mână, oasele s-au sudat între ele, iar Alexia nu își poate îndoi brațul suficient pentru a-și duce mâna la gură. De asemenea, mișcarea de rotație a antebrațului și mâinii este complet blocată. La brațul stâng situația este, de asemenea, foarte dificilă. Are deja al patrulea dispozitiv montat pentru a ajuta osul rupt să se vindece. Și, după aproape patru ani, osul încă nu s-a prins complet. Din ceea ce știm în acest moment, astăzi va fi operat doar brațul drept.”, a spus, pentru Realitatea.net, tatăl Alexiei, Florin Tudose.
Ce altă operație urmează să facă
Medicii au estimat că intervenția chirurgicală va dura aproximativ 6 ore. În perioada următoare, tânăra care a împlinit 19 ani chiar în această lună, va fi supusă și altor operații.
”După recuperarea în urma acestei intervenții, va urma și o nouă operație la brațul stâng. Când vorbesc cu oamenii despre Alexia și le spun că mai are operații de făcut, aproape toți sunt surprinși. Mulți cred că Alexia este bine, că a trecut peste tot și că viața ei a revenit la normal. Din păcate, realitatea este foarte diferită. Alexia nu este nici măcar la jumătatea drumului de recuperare. În acest moment, nu își poate folosi brațele nici măcar la jumătate din capacitatea lor. În spatele aparenței că este bine se află ani întregi de durere, operații, recuperare și luptă”, a adăugat Florin Tudose.
Apropiații tinerei au pierdut șirul operațiilor, la cât de multe au fost de-a lungul timpului.
”Nu mai știm cu exactitate a câta intervenție este. Copiii au încercat să le numere și au ajuns la 17, în timp ce soția mea spune că sunt mai mult de 20 de operații. Eu am ales să nu mai țin evidența lor. Pur și simplu, nu aș putea să accept emoțional un astfel de număr.”, a mărturisit, pentru Realitatea.net, tatăl Alexiei.
Studentă la Universitatea ”Babeş-Bolyai”
În ciuda problemelor pe care le-a avut după accident și a faptului că drumurile la spital și recuperarea au devenit parte din rutina sa, Alexia a demonstrat că este un copil foarte ambițios.
Și-a dus mai departe pasiunea pentru muzică și a devenit studentă la Universitatea ”Babeş-Bolyai”, din Cluj.