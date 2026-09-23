Alexia Tudose, fata cu brațele replantate la Iași, din nou în sala de operație. Ce au descoperit medicii

Publicat 23 sept. 2026, 15:29 Actualizat 23 sept. 2026, 15:38

Povestea Alexiei Tudose este una despre șansă și miracole. Adolescenta a supraviețuit unui teribil accident rutier, în urma căruia i-au fost amputate ambele brațe. Medicii au reușit să-i replanteze brațele, dar recuperarea a însemnat multe intervenții chirurgicale dificile. Tânăra a fost supusă unei noi operații la brațul drept. Părinții fetei le-au pierdut numărul, dar să tot fie vreo 20 de intervenții.

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