Nepotul lui Puya, în stare gravă după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din București. Copilul a ajuns la operație

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 sept. 2026, 20:59

Un băiat în vârstă de 6 ani, nepot al cântărețului Puya, a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al unui imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a fost găsit conștient de echipajele de intervenție, dar a suferit o fractură de femur și a intrat în operație.

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