Nepotul lui Puya, în stare gravă după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc din București. Copilul a ajuns la operație

Un băiat în vârstă de 6 ani, nepot al cântărețului Puya, a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al unui imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a fost găsit conștient de echipajele de intervenție, dar a suferit o fractură de femur și a intrat în operație.
Un incident grav a avut loc marți, 22 septembrie, într-un bloc din Sectorul 3 al Bucureștiului. Un copil de 6 ani, fiul fratelui artistului Puya, a căzut de la etajul al doilea al clădirii în care locuia împreună cu mama sa.
Potrivit primelor informații, băiatul ar fi căzut de pe balconul apartamentului și ar fi ajuns pe capota unei mașini parcate în apropierea blocului. Impactul i-a provocat răni care au necesitat transportarea de urgență la spital.
La sosirea echipajelor medicale, minorul era conștient. Medicii au constatat că acesta a suferit o fractură de femur, iar copilul a fost preluat pentru intervenție chirurgicală.
Poliția a fost alertată prin 112
Polițiștii Secției 13 au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la incidentul produs la o adresă din Sectorul 3. Oamenii legii deplasați la fața locului au confirmat că minorul căzuse de la nivelul etajului al doilea al imobilului.
„La data de 22 septembrie 2026, Secția 13 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul unui imobil, într-o zonă din Sectorul 3. Polițiștii ajunși la adresă au identificat un copil în vârstă de 6 ani”, au transmis surse din cadrul anchetei.
Un echipaj medical a intervenit pentru acordarea primului ajutor, ulterior copilul fiind transportat la o unitate spitalicească pentru îngrijiri și tratament de specialitate.
DGASPC, informată în acest caz
Conform informațiilor apărute după incident, copilul are tulburări din spectrul autist și se afla în grija mamei sale. De asemenea, autoritățile verifică toate împrejurările în care s-a produs căderea, inclusiv informațiile potrivit cărora femeia ar fi putut consuma alcool înainte de incident.
Părinții copilului ar fi separați sau în procedură de divorț. În acest context, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost notificată.
Polițiștii Secției 13 continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. La finalizarea cercetărilor, urmează să fie informat parchetul competent, pentru stabilirea eventualelor măsuri legale.