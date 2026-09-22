Termoenergetica se pregătește pentru sezonul rece: ce trebuie să facă bucureștenii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 14:30

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va începe, de la 1 octombrie, pregătirile pentru sezonul rece. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor desfășura etapizat.

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