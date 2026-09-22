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Termoenergetica se pregătește pentru sezonul rece: ce trebuie să facă bucureștenii

Calorifer

Calorifer

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 14:30

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va începe, de la 1 octombrie, pregătirile pentru sezonul rece. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor desfășura etapizat.

Fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp, printr-un afiș amplasat la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației, transmite Termoenergetica, anunță compania, într-o informare pe Facebook.

Compania recomandă locatarilor și asociațiilor de proprietari să verifice instalațiile de încălzire înainte de începerea acestei etape.

În cazul în care în bloc sau în apartamente sunt în desfășurare lucrări la instalațiile de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data programată pentru încărcarea instalației.

De asemenea, asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de încărcarea cu apă, mai transmite Termoenergetica.

Ce trebuie să știe bucureștenii

Operațiunile reprezintă o etapă de pregătire a sistemului de termoficare din București înainte de începerea sezonului rece 2026-2027.

Încărcarea instalațiilor și probele de presiune se vor realiza etapizat, iar asociațiile de proprietari vor fi informate în prealabil cu privire la data programată pentru fiecare imobil.

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