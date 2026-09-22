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Social· 1 min citire
Termoenergetica se pregătește pentru sezonul rece: ce trebuie să facă bucureștenii
Calorifer
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va începe, de la 1 octombrie, pregătirile pentru sezonul rece. Încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și probele de presiune la instalațiile interioare se vor desfășura etapizat.
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