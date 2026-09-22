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DN 67D, închis între Valea Cernei și Băile Herculane după un incendiu de vegetație

Căderi versanți/ Foto: Facebook DRPD Timișoara

Căderi versanți/ Foto: Facebook DRPD Timișoara

Scris deDana Bărăgan
Publicat22 sept. 2026, 11:30
Actualizat22 sept. 2026, 11:45

Traficul rutier este închis, marți, pe DN 67D, între Valea Cernei și Băile Herculane, în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în zonă cu o zi înainte. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, pe carosabil au ajuns pietre și arbori desprinse de pe un versant.

„DN 67D Valea Cernei - Băile Herculane rămâne închis astăzi, în urma incendiului de vegetaţie izbucnit ieri în zonă. Pe carosabil au ajuns pietre şi arbori desprinse de pe un versant cu o înălţime de aproximativ 30 de metri”, a transmis, marți, DRDP Timișoara.

Echipele specializate urmează să intervină mai întâi pentru îndepărtarea elementelor care prezintă pericol de pe versant. Ulterior, drumarii vor curăța carosabilul, iar circulația rutieră va putea fi reluată.

Reprezentanții DRDP Timișoara estimează că traficul pe DN 67D ar putea fi redeschis în jurul orei 19:00, dacă intervenția se desfășoară conform planului.

Până la redeschiderea drumului, șoferii care circulă în zonă pot folosi ruta ocolitoare Târgu Jiu - Drobeta Turnu-Severin - Orșova - Băile Herculane, pe DN 67 - DN 6 - DN 67D, transmit drumarii.

 

 


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