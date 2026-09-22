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DN 67D, închis între Valea Cernei și Băile Herculane după un incendiu de vegetație
Căderi versanți/ Foto: Facebook DRPD Timișoara
Publicat22 sept. 2026, 11:30
Actualizat22 sept. 2026, 11:45
Traficul rutier este închis, marți, pe DN 67D, între Valea Cernei și Băile Herculane, în urma unui incendiu de vegetație izbucnit în zonă cu o zi înainte. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, pe carosabil au ajuns pietre și arbori desprinse de pe un versant.
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