Fragmente de dronă, recuperate din Marea Neagră. MApN: Obiectele nu prezentau risc pirotehnic

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 21:01

Mai multe obiecte plutitoare au fost observate duminică în trei zone diferite din Marea Neagră, în Zona Economică Exclusivă a României. Semnalele au venit de la nave comerciale, iar autoritățile române au trimis o echipă de scafandri de luptă EOD pentru verificarea obiectelor.

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