Fragmente de dronă, recuperate din Marea Neagră. MApN: Obiectele nu prezentau risc pirotehnic

Mai multe obiecte plutitoare au fost observate duminică în trei zone diferite din Marea Neagră, în Zona Economică Exclusivă a României. Semnalele au venit de la nave comerciale, iar autoritățile române au trimis o echipă de scafandri de luptă EOD pentru verificarea obiectelor.
Militarii au recuperat în cele din urmă mai multe fragmente provenite de la drone. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, niciunul dintre elementele recuperate nu prezenta risc pirotehnic.
Trei obiecte plutitoare, raportate în largul Mării Negre
Incidentul a fost semnalat pe 20 septembrie, când Centrul Maritim de Coordonare a transmis informațiile către Ministerul Apărării Naționale și către SCOMAR, sistemul destinat supravegherii și controlului traficului maritim în zona litoralului românesc.
Obiectele aflate în derivă au fost raportate în trei puncte distincte din Zona Economică Exclusivă a României.
Pentru verificarea acestora, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat cu o ambarcațiune a Ministerului Afacerilor Interne.
Misiunea militarilor a urmărit identificarea obiectelor, evaluarea eventualelor riscuri și recuperarea fragmentelor, dacă acest lucru era necesar.
Primul fragment de dronă, găsit la 37 de mile marine de Constanța
În timp ce se deplasau către prima zonă indicată, specialiștii EOD au descoperit un fragment de dronă aflat în derivă.
Obiectul a fost identificat la aproximativ 37 de mile marine travers de Constanța și a fost recuperat de militari.
În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că fragmentul nu prezenta risc pirotehnic. În zona în care fusese semnalată inițial prezența unor obiecte plutitoare nu au mai fost găsite alte elemente.
Un alt fragment, recuperat după semnalarea făcută de remorcherul APOLLO
Echipa de scafandri și-a continuat apoi misiunea către cea de-a doua locație, situată la aproximativ 42 de mile marine de Constanța.
În acest punct, remorcherul APOLLO raportase existența unui obiect plutitor.
Militarii au identificat obiectul și l-au adus la bordul ambarcațiunii. Și de această dată, verificările au indicat că era vorba despre un fragment de dronă, fără încărcătură explozivă.
Al treilea fragment, găsit în apropiere de Constanța
Cea de-a treia intervenție a avut loc după o alertă transmisă de echipajul navei Campos Tide, care raportase un alt rest de dronă aflat în derivă.
Fragmentul a fost localizat la aproximativ 33 de mile marine de Constanța și recuperat de echipa EOD în jurul orei 19:00.
Și în cazul acestui obiect, militarii au stabilit că nu există risc pirotehnic.
Astfel, în urma verificărilor efectuate în cele trei zone, autoritățile au recuperat mai multe fragmente de dronă, fără ca acestea să prezinte pericol de explozie.
MApN: Nu au fost emise avertizări pentru navigație
Ministerul Apărării Naționale precizează că, în urma incidentelor raportate în largul Mării Negre, nu au fost emise avertizări de navigație.
Intervenția echipei de scafandri EOD a avut ca scop identificarea și evaluarea obiectelor semnalate de navele comerciale, precum și eliminarea eventualelor riscuri pentru traficul maritim.
Autoritățile române continuă monitorizarea zonei maritime, prin structurile specializate de supraveghere și control.