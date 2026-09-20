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Alertă în Republica Moldova. Prezența unei drone, urmată de o explozie, raportată în cursul nopții

FOTO: Poliția Republicii Molodova

FOTO: Poliția Republicii Molodova

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 09:56

Autoritățile din Republica Moldova sunt în alertă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost semnalate două incidente în raioanele Orhei și Călărași. Un localnic a observat un obiect asemănător unei drone, în timp ce un altul a relatat că a văzut o lumină puternică, urmată de ceea ce a perceput drept o explozie. Polițiștii au verificat zonele indicate, însă nu au găsit fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme că un obiect a căzut la sol ori că a avut loc o explozie.

O lumină puternică și o posibilă explozie, semnalate la 10 minute distanță

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), prima sesizare a fost înregistrată în jurul orei 01:50, la Poliția din Orhei. Un locuitor al satului Berezlogi a anunțat autoritățile că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

La aproximativ zece minute distanță, în jurul orei 02:00, Poliția din Călărași a fost sesizată de un locuitor al satului Dereneu. Acesta a declarat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de ceea ce a perceput drept o explozie.

Oamenii legii au efectuat verificări în zonele indicate de martori, inclusiv în extravilanul localităților Berezlogi și Dereneu.

În urma cercetărilor preliminare, polițiștii nu au identificat fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme producerea unei explozii la sol ori căderea unui obiect.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a documenta toate circumstanțele cazului.

Recomandările Poliției pentru cetățeni

Poliția din Republica Moldova le recomandă cetățenilor să manifeste prudență în cazul în care observă obiecte zburătoare suspecte, explozii sau obiecte necunoscute căzute la sol.

Oamenii sunt îndemnați să nu se apropie și să nu atingă obiectele suspecte, ci să anunțe imediat autoritățile apelând numărul de urgență 112.

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