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Extern· 2 min citire
Alertă în Republica Moldova. Prezența unei drone, urmată de o explozie, raportată în cursul nopții
FOTO: Poliția Republicii Molodova
Autoritățile din Republica Moldova sunt în alertă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost semnalate două incidente în raioanele Orhei și Călărași. Un localnic a observat un obiect asemănător unei drone, în timp ce un altul a relatat că a văzut o lumină puternică, urmată de ceea ce a perceput drept o explozie. Polițiștii au verificat zonele indicate, însă nu au găsit fragmente, urme de impact sau incendii care să confirme că un obiect a căzut la sol ori că a avut loc o explozie.
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